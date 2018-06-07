Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска
Началась прямая линия с Путиным
На здравоохранение и образование жалуются россияне
На 6,6 млн рублей купит квартир детям-сиротам власть Бердска
Чем помог Путин после обращения к нему на прямую линию
За убийство на первом свидании 14 лет колонии дал суд Бердска 34-летнему новосибирцу
Вольер с громкими гончими псами по требованию соседей убрал бизнесмен в Бердске
Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска
Райский уголок создают в городском парке Бердска