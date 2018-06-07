КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную
продам
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
продам
Продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска

Началась прямая линия с Путиным

На здравоохранение и образование жалуются россияне

На 6,6 млн рублей купит квартир детям-сиротам власть Бердска

Чем помог Путин после обращения к нему на прямую линию

За убийство на первом свидании 14 лет колонии дал суд Бердска 34-летнему новосибирцу

Вольер с громкими гончими псами по требованию соседей убрал бизнесмен в Бердске

Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска

Райский уголок создают в городском парке Бердска

Разрешат убить 200 сурков охотникам Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска

При доставке линолеума бердчанке сказали, что специфический запах скоро выветрится. Но он не выветрился, а пенсионерка заболела.

7.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: wikipedia.org Нет комментариев

Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска

Купленный линолеум и через три месяца продолжал источать тяжелый запах

Несколько месяцев назад заказала через интернет линолеум для покрытия пола в своей небольшой однокомнатной квартире жительница Бердска. Заказ сделала через интернет. Вскоре товар доставили в ее жилище. За него пенсионерка заплатила более 20 тыс. рублей.

Бердчанка сразу указала доставщику на резкий специфический запах, исходящий от напольного покрытия. Но тот ответил, что запах скоро выветрится. Мол, это обычное дело для нового линолеума.

Напольное покрытие постелили в квартире. Время шло, а запах так и не выветривался. И это при постоянном проветривании помещения. Пенсионерка чувствовала себя все хуже и хуже. И однажды дело дошло до приступа астмы.

Потребитель решила, что все дело в линолеуме, источающем ядовитые пары, и отправилась в Роспотребнадзор.

Сотрудники бердского отдела Роспотребнадзора выпишут предписание на проведение экспертизы в квартире бердчанки — исследовать воздух на формальдегиды.

— Если содержание формальдегида в воздухе будет недопустимым, и потребитель докажет, что он содержится в купленном линолеуме, мы обратимся в организацию, где был приобретен товар, с этим результатом, — рассказала ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

Это уже не первый случай, когда бердчане жалуются на тяжелый воздух в своих квартирах. Около года назад бердская семья приобрела новую мебель. Причем, импортный товар был не из дешевых.

— Люди стали чувствовать себя плохо, проветривание не помогало. Обратились к нам за помощью. Мы выписали предписание на проведение экспертизы. Исследования подтвердили, что содержание формальдегида в воздухе в квартире превышало норму в несколько раз. Первое, что сделали потребители, так это вывезли всю мебель в гараж. А потом уже стали дальше разбираться с продавцом, — отметила Людмила Ивановна.

Если бердчанам приходится сталкиваться с подобными проблемами, они могут обратиться в бердский отдел Роспотребнадзора с письменной жалобой. Это основание для проведения замеров. Его сделают бесплатно.

Страшный зверь формальдегид

Формальдегид содержится в окнах и потолках из ПВХ, некоторых видах обоев, напольных покрытиях, плинтусах. Все эти отделочные материалы могут испускать формальдегид в течение длительного периода времени.

Мебель из фанеры, ДСП, ДВП, МДФ выделяет формальдегид некоторое время, от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от качества материала, из которого она сделана.

Предметы повседневного обихода: мебель, игрушки, техника, канцтовары, посуда и другое также могут содержать формальдегид.

Формальдегид в воздухе вреден, в первую очередь, для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом от мебели и прочих предметов – это вялость, частые головные боли, трудности со сном. Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления.

Формальдегид внесен в список канцерогенов, поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В зоне подтопления в Бердске находятся 700 домов, из которых 400 — в зоне риска Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска Началась прямая линия с Путиным

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика