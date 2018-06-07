Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска

Несколько месяцев назад заказала через интернет линолеум для покрытия пола в своей небольшой однокомнатной квартире жительница Бердска. Заказ сделала через интернет. Вскоре товар доставили в ее жилище. За него пенсионерка заплатила более 20 тыс. рублей.

Бердчанка сразу указала доставщику на резкий специфический запах, исходящий от напольного покрытия. Но тот ответил, что запах скоро выветрится. Мол, это обычное дело для нового линолеума.

Напольное покрытие постелили в квартире. Время шло, а запах так и не выветривался. И это при постоянном проветривании помещения. Пенсионерка чувствовала себя все хуже и хуже. И однажды дело дошло до приступа астмы.

Потребитель решила, что все дело в линолеуме, источающем ядовитые пары, и отправилась в Роспотребнадзор.

Сотрудники бердского отдела Роспотребнадзора выпишут предписание на проведение экспертизы в квартире бердчанки — исследовать воздух на формальдегиды.

— Если содержание формальдегида в воздухе будет недопустимым, и потребитель докажет, что он содержится в купленном линолеуме, мы обратимся в организацию, где был приобретен товар, с этим результатом, — рассказала ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

Это уже не первый случай, когда бердчане жалуются на тяжелый воздух в своих квартирах. Около года назад бердская семья приобрела новую мебель. Причем, импортный товар был не из дешевых.

— Люди стали чувствовать себя плохо, проветривание не помогало. Обратились к нам за помощью. Мы выписали предписание на проведение экспертизы. Исследования подтвердили, что содержание формальдегида в воздухе в квартире превышало норму в несколько раз. Первое, что сделали потребители, так это вывезли всю мебель в гараж. А потом уже стали дальше разбираться с продавцом, — отметила Людмила Ивановна.

Если бердчанам приходится сталкиваться с подобными проблемами, они могут обратиться в бердский отдел Роспотребнадзора с письменной жалобой. Это основание для проведения замеров. Его сделают бесплатно.

Страшный зверь формальдегид

Формальдегид содержится в окнах и потолках из ПВХ, некоторых видах обоев, напольных покрытиях, плинтусах. Все эти отделочные материалы могут испускать формальдегид в течение длительного периода времени.

Мебель из фанеры, ДСП, ДВП, МДФ выделяет формальдегид некоторое время, от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от качества материала, из которого она сделана.

Предметы повседневного обихода: мебель, игрушки, техника, канцтовары, посуда и другое также могут содержать формальдегид.

Формальдегид в воздухе вреден, в первую очередь, для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом от мебели и прочих предметов – это вялость, частые головные боли, трудности со сном. Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления.

Формальдегид внесен в список канцерогенов, поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.