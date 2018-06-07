На здравоохранение и образование жалуются россияне

Тройку самых актуальных проблем, по мнению россиян, составляют состояние системы здравоохранения, сфера образования и экономическое положение России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Здравоохранение, в марте вышедшее на первое месте в проблемном рейтинге, в мае, несмотря на некоторое снижение актуальности, по-прежнему возглавляет список (28%). В ТОП-3 уже несколько месяцев подряд также входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%). Социальная политика сегодня также беспокоит россиян больше, чем в начале года (15% против 10%)», — сообщили http://www.interfax.ru/russia/616014 «Интерфаксу» в четверг во ВЦИОМ.

Вместе с тем, как отмечают организаторы опроса, по ряду позиций наблюдается положительная динамика.

В частности, в результате опроса выяснилось, что с мая 2017 г. по май 2018 г. заметно снизилась доля респондентов, считающих одной из наиболее важных проблем низкий уровень жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно). Озабоченность размером пенсий и пенсионной реформой россияне сегодня высказывают заметно реже, чем осенью-зимой 2017 г. (сокращение с 20% до 11%), аналогичная ситуация по безработице (с 18% до 12%).

Замыкает десятку проблемного рейтинга в мае тема инфляции (3%) . На данный момент, как отмечают социологи, ее называют заметно реже, чем год назад (10%).

«Наблюдаемая сегодня концентрация общественного мнения на вопросах социальной сферы означает не только изменение характера запроса к государству, но и усиление требований к нему. Ожидания абсолютно конкретные: граждане хотят получить работающие системы здравоохранения и образования — это те критерии, по которым в ближайшие годы будет измеряться эффективность государства», — сказал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 22-24 мая среди 3000 россиян в возрасте от 18 лет.