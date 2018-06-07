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На 6,6 млн рублей купит квартир детям-сиротам власть Бердска

Городская администрация объявила аукцион на покупку пяти квартир, полностью готовых для проживания.

7.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: pixabay Нет комментариев

На 6,6 млн рублей купит квартир детям сиротам власть Бердска

Государство обязано обеспечивать детдомовцев жильем

На портале госзакупок размещена информация об электронном аукционе на закупку квартир на сумму 6 618 800 рублей.

Целью закупки является приобретение администрацией Бердска посредством купли-продажи 5 готовых благоустроенных жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По условиям аукциона квартиры, которые приобретет администрация, должны удовлетворять определенные требования.

Все квартиры должны находиться на территории Бердска. Площадь каждой квартиры должна быть не менее 30 кв. метров. Каждая квартира должна иметь кухню, санузел, коридор и жилую комнату. Квартиры должны соответствовать требованиям, установленным техническим и градостроительным регламентами. Они должны иметь все инженерно-техническое и санитарно-техническое оборудование, не требовать проведения дополнительного ремонта, быть подключенными ко всем действующим внешним коммуникациям, быть пригодными для проживания.

Само собой, в квартирах обязательно наличие электроосвещения, телевизионных антенн и звонковой сигнализации, а также системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

И, главное, квартиры должны быть фактически свободными, не находиться в праве пользования или владения юридических или физических лиц.

Кроме того, размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах жилого здания не допускается. Исключаются также и кухни-ниши, а комната и кухня в квартирах должны иметь непосредственное естественное освещение. В одно-двухкомнатных квартирах допускается наличие совмещенного санузла.


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