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За убийство на первом свидании 14 лет колонии дал суд Бердска 34-летнему новосибирцу

Обвинение отказалось от эпизода с кражей личных вещей убитой. Защита настаивала на состоянии аффекта: дескать женщина нелестно отозвалась о его мужских способностях.

7.06.2018 Фото: ТВК Нет комментариев

За убийство на первом свидании 14 лет колонии дал суд Бердска 34 летнему новосибирцу

Петр Щербаков осужден бердским судом на 14 лет

Сегодня, 7 июня, завершился процесс по уголовному делу 34-летнего Петра Щербакова, который обвинялся в убийстве на первом свидании 40-летней Елены Кривоносовой. Судья Наталья Агеева вынесла обвинительный приговор — 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

В июне 2017 года Елена познакомилась в интернете с Щербаковым. Свое общение решили продолжить в реальности. 26 июня они решили вместе отдохнуть на пляже. Отправились к водоему на машине Елены — Toyota RAV-4.

Но по дороге, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», между знакомыми произошел конфликт. Кривоносова остановила авто на ул. Химзаводской в Бердске. Ссора не утихала. В один момент Щербаков вытащил нож и клинком трижды ранил Елену. Та скончалась на месте.

Труп Кривоносовой Щербаков решил спрятать. Он положил его в багажник «Тойоты» и вывез в лесополосу Искитимского района. Там и закопал. Машину погибшей оставил себе.

29 июня 2017 года родные Кривоносовой объявили о ее розыске. Поиском пропавшей занялись и следственные органы. Они знали, что женщина пропала вместе с машиной, поэтому останавливали похожие по приметам автомобили и проверяли их.

2 июля разыскиваемую «Тойоту» заметили на одной из улиц Бердска. Инспекторы ГИБДД попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требования и помчался в сторону трассы Р-256. Нарушая все возможные правила, он гнал по трассе, пытаясь скрыться от правоохранителей.

Инспекторам пришлось стрелять по машине. Пули угодили в колесо и подвеску. Но Щербаков (за рулем сидел именно он) просто так не сдавался. Он оказал активное сопротивление стражам порядка. Когда полицейские его остановили и попытались открыть двери машины, он с силой захлопнул дверь, включил заднюю скорость и проехал по ноге одного из сотрудников МВД. Тот попытался схватиться за ручку двери, и Щербаков тащил его 50 метров по дороге, то набирая, то снижая скорость.

В итоге Щербакова все равно задержали. Он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Анна Белова, в ходе следствия установлено, что Щербаков обокрал потерпевшую после убийства. Он забрал ее сумку стоимостью 11 000 рублей, 5000 рублей наличными, меховые накидки на сидения за 8000 рублей и телефон за 11 000 рублей. Именно Белова как гособвинитель просила у суда 14 лет заключения.

Защита Щербакова настаивала на убийство в состоянии аффекта и просила переквалифицировать статью. По ней предусмотрено гораздо меньшее наказание. Дескать, агрессивно он отреагировал на реплику о его мужских способностях. Подсудимый не признал вину по эпизоду, связанному с сопротивлением сотрудникам полиции, просил оправдать его по обвинению в краже. Обвинение не возражало против последнего. Все остальные эпизоды легли в основу приговора и наказания.


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