Помогите! Я не могу больше слушать Барбариков!

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7:45 нормальное время.Закройте окна .
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Включаешь «Рамштайн» и спать.
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Это включает детский сад рядом с 16-и этажкой. Обычно это происходит в 8.00, а сегодня они с ума сошли, включили в 07.40. Причем каждый день одна и та же запись звучит, действительно надоело. Надо обращаться к руководству детского сада с жалобой.
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Могут и с 7 утра включать, не запрещено. Время тишины по закону:
часу до двух часов дня — дневное время;
с десяти вечера до семи часов утра — во время рабочей недели;
с десяти вечера до девяти часов утра — суббота, воскресенье, праздники;
в новый год с десяти часов вечера 31 декабря до трех часов 1 января.
Так что радуйтесь, что не с 7 утра начинают, хотя могут.
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7-45 это ненормально. Есть же установленные законом временные рамки. И потом, в чем необходимость на всю округу включать на полную мощность музыку. Садик вроде не для глухих детей. Жители соседних домов реально устали от этой громкой музыки по утрам, пусть даже это детские песенки. Может с жалобой в АТИ Бердска обратиться, пусть разбираются
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28 Огонек зажигает
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