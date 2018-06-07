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Помогите! Я не могу больше слушать Барбариков!

Слишком громко.

7.06.2018 6 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал трудяга:

Пришёл с работы ночью домой, только собрался поспать, как в открытый балкон на всю громкость какая есть в 7:45 загремела музыка, это пели Барбарики, это барбарики было произнесено в песне раз 100, помогите найти и обезвредить этот утренний песенный громкий ор. То ли это 11школа включаает, то ли ДК Родина, то ли какая ещё организация, но на такую громкость, которая мозг выносить утром нельзя песни включать, тем более барбарики, пожалуйста помогите!


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    7:45 нормальное время.Закройте окна .

    Thumb up 4 Thumb down 9

  2. Андрей

    Включаешь «Рамштайн» и спать.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    Это включает детский сад рядом с 16-и этажкой. Обычно это происходит в 8.00, а сегодня они с ума сошли, включили в 07.40. Причем каждый день одна и та же запись звучит, действительно надоело. Надо обращаться к руководству детского сада с жалобой.

    Thumb up 4 Thumb down 2

    • 123

      Могут и с 7 утра включать, не запрещено. Время тишины по закону:
      часу до двух часов дня — дневное время;
      с десяти вечера до семи часов утра — во время рабочей недели;
      с десяти вечера до девяти часов утра — суббота, воскресенье, праздники;
      в новый год с десяти часов вечера 31 декабря до трех часов 1 января.

      Так что радуйтесь, что не с 7 утра начинают, хотя могут.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Живу рядом

    7-45 это ненормально. Есть же установленные законом временные рамки. И потом, в чем необходимость на всю округу включать на полную мощность музыку. Садик вроде не для глухих детей. Жители соседних домов реально устали от этой громкой музыки по утрам, пусть даже это детские песенки. Может с жалобой в АТИ Бердска обратиться, пусть разбираются

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Южанин

    28 Огонек зажигает *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 0

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