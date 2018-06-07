Помогите! Я не могу больше слушать Барбариков!

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Пришёл с работы ночью домой, только собрался поспать, как в открытый балкон на всю громкость какая есть в 7:45 загремела музыка, это пели Барбарики, это барбарики было произнесено в песне раз 100, помогите найти и обезвредить этот утренний песенный громкий ор. То ли это 11школа включаает, то ли ДК Родина, то ли какая ещё организация, но на такую громкость, которая мозг выносить утром нельзя песни включать, тем более барбарики, пожалуйста помогите!