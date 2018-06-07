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Вольер с громкими гончими псами по требованию соседей убрал бизнесмен в Бердске

Жители дома №17 по улице Попова уже неделю спят спокойно. Собак, принадлежащими главе Ассоциации предпринимателей Андрею Пилько, под окнами больше нет.

7.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Вольер с громкими гончими псами по требованию соседей убрал бизнесмен в Бердске

Вольера с гончими псами во дворе жилого дома больше нет

Андрей Пилько, глава ассоциации предпринимателей, выполнил предписание АТИ и убрал вольер со своими собаками из двора жилого дома.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о том, что охотничьи собаки, которые обитали в вольере неподалеку от жилых домов и детского сада, доставляли местным жителям неудобства втечение нескольких лет.

После жалобы новых жильцов, несогласных с позициями владельца собак и соседей, в административно-техническую комиссию бизнесмена Андрея Пилько обязали убрать вольер до 15 июня.

Сегодня, 7 июня, Виктория, страдавшая от присутствия собак во дворе дома, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» о том, что собак в их дворе больше нет.

— Наши дела замечательны! Мы наконец-то начали спать! Собаки убраны, наведен порядок возле дома. Там были всякие поваленные деревья — он все убрал, собак вывез… Я думаю, что если бы не газета, все об этом так же продолжали бы молчать, как и прежде. Ведь все это продолжалось 15 лет, и тут появились мы, которых это не устраивало… Мы уже неделю спим. Ляпота вообще! Вы нам очень помогли. Спасибо вам огромное! — порадовалась Виктория.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Всё конечно хорошо, только за чей счёт? Явно не из своего кармана…

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