Вольер с громкими гончими псами по требованию соседей убрал бизнесмен в Бердске

Вольера с гончими псами во дворе жилого дома больше нет
Андрей Пилько, глава ассоциации предпринимателей, выполнил предписание АТИ и убрал вольер со своими собаками из двора жилого дома.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о том, что охотничьи собаки, которые обитали в вольере неподалеку от жилых домов и детского сада, доставляли местным жителям неудобства втечение нескольких лет.
После жалобы новых жильцов, несогласных с позициями владельца собак и соседей, в административно-техническую комиссию бизнесмена Андрея Пилько обязали убрать вольер до 15 июня.
Сегодня, 7 июня, Виктория, страдавшая от присутствия собак во дворе дома, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» о том, что собак в их дворе больше нет.
— Наши дела замечательны! Мы наконец-то начали спать! Собаки убраны, наведен порядок возле дома. Там были всякие поваленные деревья — он все убрал, собак вывез… Я думаю, что если бы не газета, все об этом так же продолжали бы молчать, как и прежде. Ведь все это продолжалось 15 лет, и тут появились мы, которых это не устраивало… Мы уже неделю спим. Ляпота вообще! Вы нам очень помогли. Спасибо вам огромное! — порадовалась Виктория.
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Всё конечно хорошо, только за чей счёт? Явно не из своего кармана…
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