Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска

Бердчанин Егор Савин теперь живет в США
Новосибирский оппозиционер Егор Савин попросил в США политического убежища, сообщает «Радио Свобода». Савин, около шести лет возглавлявший новосибирское отделение ПАРНАСа, а с прошлого года и региональное отделение «Открытой России», уехал из России. Свой отъезд он объясняет тем, что власти разрушили его бизнес, а близким постоянно угрожали.
По словам Савина, давление началось еще в 2011 году: неизвестные подожгли дом его родителей в Бердске, родителей вызывали на допросы, жене звонили с незнакомых номеров и угрожали «оторвать голову», самого Савина задерживали, избивали, неоднократно прокалывали колеса его автомобиля и обливали машину кровью. В 2014 году в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме (ст. 282 УК РФ), а весной 2017 года он, по его словам, жил по графику «дом – полиция – дом» – его по несколько раз в неделю вызывали то в прокуратуру, то в отдел МВД. «Жизнь стала как у уголовника», – описывает Савин.
Примерно тогда же он и принял решение уехать из России. Сейчас 37-летний Егор Савин вместе с семьей живет пригороде Канзас-сити, в штате Миссури. У него трое детей: два мальчика младшего школьного возраста и девочка трех лет.
– Я уехал летом прошлого года. Уезжал с сыновьями, жена с дочкой у меня еще оставались в России, – рассказывал Савин в марте 2018-го. – Мы улетели втроем, и я не знал, где мы будем ночевать, куда мы поедем, когда приедем. Просто сел и уехал.
А штат, город вы выбрали целенаправленно?
– У меня в этом штате много знакомых американцев, с которыми я общался до этого и сейчас общаюсь. Я им рассказал, какая у меня ситуация, и они предложили: «Приезжай. Чем сможем, поможем». Я и поехал. Не очень, конечно, обычный штат для русских эмигрантов. Но русских, кстати, здесь достаточно много. Я разговаривал с представителями властей, и они говорят, что русских в последние два года приехало очень много.
Вам уже удалось обустроиться, жену перевезти? Чем вы сейчас занимаетесь?
– Да, жена с дочкой тоже приехали. Мы снимаем жилье и пытаемcя интегрироваться в местную жизнь. Я работаю, начал несколько проектов по бизнесу, посмотрим, какой из них получится. Мне удается что-то зарабатывать, но я пока в поиске, по большому счету, пробую себя в различных сферах.
Вы уже обратились через своих юристов за политическим убежищем, каковы там перспективы?
– Я не знаю, пока мы здесь можем находиться до собеседования с миграционным офицером. Я думаю, оно будет где-то через год, может, меньше. А там дальше посмотрим. Может быть, они решат, что нам здесь нельзя находиться, и нам придется вернуться. У меня осталось жилье в России, и если что, я могу снова вернуться.
Почему вы приняли решение уехать?
— Давление на меня оказывалось уже много лет. На момент лета прошлого года у меня была куча всяких административных дел, разгромленный бизнес, и я просто чувствовал, что гайки будут только закручиваться. А так как с эфэсбэшниками регулярно общался, они мне говорили, что по Новосибирской области я – первый в списке на уголовные дела. Я понимал, что если меня посадят, некому будет семью содержать, и вообще непонятно, что будет с семьей, с детьми. Я посчитал, что раз у меня трое детей, то я должен нести за них ответственность, и я не готов к тому, чтобы они выросли без меня. Решение было принято достаточно быстро, для жены оно было несколько неожиданным, она сопротивлялась даже какое-то время. Но если решился – действуй быстро, и я быстро подействовал.
Что именно с вами происходило в России? Я знаю, что были угрозы, провокации, поджоги, бизнес развалился…
– Первый раз в 2011 году подожгли дом родителей. Они жили недалеко, около Бердска, Новосибирской области. А потом все больше и больше возникало проблем. На меня завели уголовное дело по 282-й, при допросах мне открыто говорили, что «тебе надо уехать, либо мы тебя посадим». Бизнес мне сжигали несколько раз (у Савина был сельскохозяйственный бизнес. – РС). Сколько десятков раз колеса прокалывали, я уже даже не помню сейчас сколько. Угрожали жене по телефону, машину кровью обливали. Всякие проверки по бизнесу, инспекции, аресты…
А вы не допускали для себя мысль перестать заниматься политикой, отойти от ПАРНАСа, от «Открытой России», но не уезжать?
– Мне очень тяжело жить в той атмосфере, которая в России сложилась. Я пытался что-то менять в той среде, в которой мы живем, и может быть, зашел, с точки зрения регионального оппозиционного политика, далеко. Но я думаю, что даже если бы я остановился, проблемы бы не кончились. Всю весну прошлого года я по три-четыре раза в неделю был либо в прокуратуре, либо в ментовке. «Дом – полиция, дом – полиция», то опросы, то допросы, то еще что-то. Жизнь у меня уже стала как у уголовников – одни вызовы и допросы, десятки писем из органов. Уже фактически не было времени чем-то другим заниматься – ни работой, ни политикой, я просто ходил в полицию.
Как-то изменилось за полгода жизни в Штатах ваше восприятие того, что происходит в России?
– Ощущение, что там сумасшедший дом, не изменилось. Я просто читаю новости и продолжаю офигевать от того, что происходит! Я не понимаю, когда настанет тот предел, когда люди скажут: нет, мы что-то уж слишком далеко зашли, хватит. Пока я вижу одну деградацию – с этими выборами, с посланиями. Конечно, психологически я уже не ощущаю того, что чувствует человек в самой России, потому что здесь как-то спокойнее, здесь я более расслаблен. Я знаю, что дети могут пойти погулять во дворе спокойно, знаю, что мне не сожгут машину, не проткнут колеса. А читая новости, я понимаю, что дурдом продолжается, и сколько он будет продолжаться – не знаю.
Вы сказали, что планируете делать бизнес в США, а как-то будете участвовать в российской политической жизни?
– Я поддерживаю политические связи, я со всеми общаюсь. Не знаю, насколько активно я смогу участвовать дистанционно, но если какими-то советами, связями, еще чем-то, я это и сейчас делаю. Конечно, это будет уже не та активность, которая была в России, но все равно я что-то делаю, да.
А для себя вы определились, при каких условиях вы бы вернулись в Россию? И вернулись бы вообще?
— Я готов вернуться в Россию, как только увижу, что появилась перспектива на реформы, изменения. Я бы с удовольствием вернулся! Потому что сейчас, как я понимаю, в ближайшие шесть лет там, в принципе, делать нечего. Ну, можно потихоньку какие-то митинги устраивать, еще что-то, но политической жизни как таковой нет. Разве что Яшин стал муниципальным депутатом и главой района, да, он что-то делает. Но я не думаю, что могут быть большие изменения. Хотя, кто знает, может, «черный лебедь» прилетит в виде инфаркта или еще чего-нибудь…
Впрочем, судя по всему, планы Егора несколько изменились. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск» 6 июня, политического убежища в США он «еще не получил и не получит». И собирается приехать в Бердск.
— Вернусь через год. Пока «в отпуске» — отдыхаю от российской действительности, — ответил «Курьеру» Егор Савин.
«Курьер. Среда. Бердск» неоднократно писал о давлении на Савина. Накануне выборов в Госдуму, куда он баллотировался в 2017 году его осудили.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», покинул Россию и брат Егора Константин Савин, тоже активный общественник. В свое время он был депутатом одного из сельсоветов Искитимского района на границе с Бердском. Он с семей и родителями сейчас живет в Новой Зеландии.
можешь и не возвращаться
26 13
А харчеваться ему где?
Жизнь в самом нищем штате США — это подвиг.
Но гранты за это не платят.
12 10
а то опять машину какашками начнут мазать… ну его нафиг
вообще самое главное, создать вокруг себя шумиху, даже если ты сам по себе никому не нужная серая масса, придает самому себе величия что ли
18 8
Тоже подметил про кровь говорит, а про дерьмо помалкивает Хотя во многом он прав…
1 11
Одной гадостью стало меньше в России. Ждем, когда навральный рванет когти
25 18
ждёте? а «вы» это кто?
17 18
Вот уже нас двое.
11 3
а вы тоже говорите за всех, или всё таки только за себя?
Не то чтобы это важно. Просто интересно, от лица кого люди думают что говорят употребляя множественное число.
6 13
В отношении Навального? Конечно во множественном. Я знаю, что таких как я и Глеб в России большинство.
8 3
да без разницы, в отношении кого.
Говорю же- всегда интересно КОГО люди думают что они представляют говоря «нас» «мы» и т.д.
Всегда хочется спросить у таких людей- напомните, в какой момент времени я вам доверил право говорить от моего лица?…
ну, или надо конкретно уточнять, мол, вот МЫ- я аноним и ещё Андрей, то-то и то-то… ну как-то так. Чтобы другие не думали, что их пытаются на чью-либо сторону притянуть помимо их воли, говоря от лица «всех».
2 10
Ну, теперь спросил?
7 1
да, но ответил не тот у кого спрашивал )))
да и, вопрос-то был скорее праздное любопытство просто
1 7
трое
5 1
Четверо!
3 1
однако хана Егорке это здесь против власти тебя подкармливают а как свалил кому ты нужен .Он фигеет от нашей жизни а я фигею от англичан защитник сборной Англии попросил не ехать в Россию родителей на чемпионат там рассизм пусть бы у ребят из Африки поинтересовались как они тут отрываются и временами местным нервы портят
15 7
Пусть там поживёт, освоится, займётся митингами. Прибьёт свои то что есть у Ына к канзасской брусчатке и тд.
10 4
Все бегут из России, олигархи,оппозиционеры, дети чиновников, может что то в филармонии подправить?
6 11
New мэр, ты то сам где и «чьих будешь»?
5 2
У кого есть деньги тот и живет везде
2 0
Уходя уходи…
7 2
хоть писать про него перестанут.
6 2
Даже в самом «нищем» штате ,через какое то время придут спокойствие и уверенность,и перестанут снится кошмары….
2 5
Аминь!
Надеюсь, теперь он исчезнет с Курьеровских новостей?!
7 1
Пусть валит и узнает другую действительность , как с бомжами из мусорки виски допивать . Думает, что он там будет полезен им.
8 1
Все эти псевдооппозиционеры клоуны и на одно лицо.
Если ты тут свой бизнес просрал, то о каком бизнесе в США ты говоришь? Ну и теперь становится ясно для чего нужны были эти постановы с кровью и прокалыванием изношенных шин. Только думаю в США лица выдающие статусы политубежища не совсем дураки, и на раз-два вычислят кто ты, и что ты самая настоящая букашка даже по бердским меркам.. спать он не мог — фсб интересуется
Через полгода ждём этого Васю с грустным выражением лица на улицах Бердска
7 1
Пустите меня, мне тут на машину какают злобные россияне.
2 0