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Фото: Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона об инновационной и нанотехнологичной остановке?

Или ничего страшного и всё же из «навоза и палок» в итоге будет капитальная хорошая остановка?

7.06.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона насчёт инновационной и нанотехнологичной остановке на конечной, что у кольца. Была отличная, компактная, глубокая остановка, закрытая от солнца, дождя и ветра. Она многих и часто спасала от жары и непогоды. Она аккуратно стояла на своём приступке и никого не трогала. Складывалось даже мнение,что это чуть ли не одна из лучших современных остановок в г.Бердске по вышеизложенным критериям. Сейчас остановки делают максимально дешевыми, возможно и симпатичными, но совершенно не подходящими под реалии нашего климата. Примеров куча, одна остановка у почты , что возле «Бани» чего стоит. В общем, понятно о чем речь. Так вот, не так давно на конечной Белокаменного поставили рядом с остановкой павильон из серии «фрукты/овощи». ну и всё бы ничего, нормально стоит, вроде ничего не нарушает, люди ходят покупают, остановка на месте. Но этим ребятам вздумалось расшириться и методом «из навоза и палок» началось непонятное. Остановка исчезла и по странным инженерным замыслам, совсем не в струю асфальтированной площадки началась постройка непонятно чего. Ну как минимум сейчас уже понятно, что конструкция будет возведена именно по выше описанному методу. В общем, кто-то из руководства нашего района разрешил убрать остановку и расшириться этой торговой точки до капитальной постройки с условием если они создадут условия людям на остановке, т.е. кусочек сбоку от павильона будет остановкой. Внимание вопрос. Как вы относитесь к остановкам с крышами из прозрачного пластика в летнее время? и зачем нужно было убирать нормальную
остановку. Или ничего страшного и всё же из «навоза и палок» в итоге будет капитальная хорошая остановка? Прилагаю фоточки того, что было и что происходит сейчас. Очень интересно мнение местных.

Фото: Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона об инновационной и нанотехнологичной остановке? Фото: Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона об инновационной и нанотехнологичной остановке? Фото: Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона об инновационной и нанотехнологичной остановке? Фото: Хотелось бы услышать мнение жителей Белокаменного микрорайона об инновационной и нанотехнологичной остановке?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Где наша власть которая должна смотреть по проекту делается или нет? Кто давал разрешение на это павильон ?

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