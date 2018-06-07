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Так и хочется ускорить появление горячей воды звонком на прямую линию с Путиным

Хотелось бы узнать, когда дадут горячую воду в центре Бердска, вторая неделя идет как начался ремонт.

7.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написали с Островского:
Добрый день! Хотелось бы узнать, когда дадут горячую воду в центре Бердска, вторая неделя идет как начался ремонт, так и хочется ускорить этот процесс звонком на прямую линию с Путиным!!!


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