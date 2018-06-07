Продает с аукциона жизнь в Красноярске за 6,8 млн рублей местный житель

Предприниматель выставил на интернет-аукцион «жизнь в Красноярске» за 6,8 млн рублей. В лот входит действующее кафе, квартира, дача, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai, рассказал ТАСС продавец Юрий Семченок.

«Это не шутка, я так и написал. Продаю все. На отдельные позиции в лоте уже появились покупатели», — сказал Семченок.

Объявление размещено на au.ru. Бонусом покупателю дачи достанутся все посадки в огороде, отметил мужчина.

Семченок переезжает с семьей в европейскую часть России и таким образом решил избавиться от ненужного имущества.