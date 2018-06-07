Общественный туалет превратили в подсобку городского парка Бердска

Ждет входа в программу «Комфортная среда» городской парк культуры и отдыха в Бердске.

— Пока в парке не произойдет глобальных изменений. В этом году в день выборов проводили голосование по выбору проектов. Жители выбрали для благоустройства городской парк. Как я понимаю, на следующий год будет финансирование. Нужно будет благоустроить парковые аллеи. В первую очередь, требует реконструкции аллея, ведущая к горадминистрации. В зависимости от финансирования нужно будет провести реконструкцию танцплощадки. Вопрос с общественным туалетом нужно довести до завершения. Либо реконструировать, либо демонтировать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор городского парка культуры и отдыха Сергей Баранов.

По словам Сергея Баранова, много лет вопрос по общественному туалету в парке продолжает оставаться открытым. Инвесторов нет, бюджетных средств нет, чтобы его восстановить, отметил Сергей Александрович. Сейчас сотрудники горпарка используют помещение туалета в качестве технического помещения. Но оно требует и косметического и, в дальнейшем, капремонта.

— Все будет зависеть от того, какой объем средств мы получим в будущем году, — говорил Баранов.

В прошлом году депутаты горсовета живо обсуждали вопрос по общественному туалету в бердском горпарке. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин отстаивал включение общественного туалета в парке в план приватизации имущества. Он считал, что просто строительство туалета неинтересно, проще отдать этот земельный участок, который бы позволил наверху иметь точку общепита, а внизу муниципалитет будем иметь свой туалет. Инвестор при этом сделает реконструкцию коммуникаций и у него будет предприятие потребительского рынка.