О бедности и пенсионном возрасте спрашивают Путина на прямой линии

Ровно в полдень сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы граждан в телевизионном прямом эфире. По данным организаторов, поступило более 1,3 миллиона обращений. Самые популярные — о пенсионной реформе, уровне бедности, ценах на бензин и предполагаемом экономическом прорыве. В этом году «прямая линия», превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, рассказало РИА Новости.

Как выпрямлялась линия

Формат, придуманный 17 лет назад, с каждым годом обрастал все новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан России, то к 2010-му федеральным телеканалам и радиостанциям пришлось сделать сетку вещания «резиновой» — точной продолжительности эфира не знает никто.

Несколько лет «прямые линии» организовывались в Кремле, в телецентре на первом этаже первого кремлевского корпуса. Техника была устаревшей, вещание находилось под угрозой срыва. Что, впрочем, не мешало выходить на связь с космонавтами на станции «Мир». Работой, сидя за режиссерским пультом, руководил лично Константин Эрнст. В 2001-м Путин ответил на 47 вопросов, а вся передача длилась два часа 20 минут. По нынешним меркам — немного (в прошлом году Путин общался три часа 56 минут), но уже тогда было ясно: формат крайне востребован, он собирает огромную аудиторию.

В 2008 году «прямую линию» перенесли в Гостиный Двор. Со временем расширили до полноценного телевизионного шоу: в студию приглашались гости, среди которых были известные артисты и спортсмены, телезритель наблюдал за работой операторов в колл-центре, а на больших экранах показывали прямые включения корреспондентов из разных точек России. К слову, географические перемещения съемочных групп федеральных каналов стали верной приметой для местных властей: если в твоем регионе появились телекамеры — готовься отчитаться о работе.

Прямые включения охватывали всю страну: остров Ольхон на Байкале, перинатальный центр в Уфе, строящийся аэропорт Платов рядом с Ростовом-на-Дону, аварийные дома в Ижевске. С мест поступали жалобы на плохие дороги, протекающие крыши, нищенские зарплаты, нехватку медицинских центров. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал о «волшебном» и оперативном разрешении проблем, поднимаемых в телеэфире. У тех, кому удалось достучаться до президента, жизнь удивительным образом налаживалась.

Недетские вопросы и испуг губернаторов

Каждый год телевизионщики пытались привнести что-то новое. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника «Классный журнал». Правда, звучали они не всегда по-детски. Двенадцатилетняя Варя Кузнецова спросила: «Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?» Первоклассница Алина Ахматова из Оренбурга поинтересовалась, может ли женщина стать президентом России, «а то папа говорит, что с этой Америкой справится только Путин». И лишь вопрос о любимой еде на завтрак прозвучал действительно наивно. Путин признался: «Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу».

Спустя год от обилия детских вопросов решили отказаться. Возникла другая «фишка» — непосредственно в прямом эфире Путин обращался к губернаторам. Например, к своему тезке, главе Ставрополья Владимиру Владимирову. Когда жительница региона пожаловалась, что после наводнения так и не получила материальной компенсации от местной администрации, Путин удивился: федеральные средства-то были выделены. «Владимир Владимирович, где деньги?» — спросил он у губернатора. И тот поспешил в село Краснокумское, чтобы лично разобраться с ситуацией.

Прошлогодняя «прямая линия» запомнилась и тем, что Путин охотнее рассказывал о себе. Выслушав историю девочки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что «то же самое произошло и с моим папой». Кроме того, подтвердил в эфире: да, недавно родился второй внук. И пояснил: «Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови». Поделился Путин и особенностью своего характера — он помнит обман. А заодно и мечтами — хотел бы своими глазами увидеть, как строился Петербург, как побеждали в войне отцы и деды.

На старт! Внимание! Марш!

Местные власти и правоохранительные органы ждут «прямой линии», пожалуй, с особым волнением. Каждый год они бьют рекорды по скорости реакции. В 2017-м, например, стоило жителям Балашихи рассказать о мучительном запахе от крупного мусорного полигона «Кучино», как губернатор Московской области Андрей Воробьев тут же выехал на свалку. А кубанские власти, не дожидаясь окончания передачи, приступили к ремонту дорог в Краснодаре после жалобы местного студента Валерия Лебедева на извечную русскую беду.

Путин и сам выезжал на места по результатам «прямой линии». Например, в прошлом году в Удмуртии лично посетил разваливающийся барак в Ижевске. На крыльце его встречала Анастасия Вотинцева, дозвонившаяся на передачу. Показала рукой в сторону дома: «Думаю, даже и говорить ничего не надо». Представшее перед глазами действительно было красноречивее любых слов. Спустя год Вотинцева справила новоселье. И, к слову, со всей семьей отдохнула в Сочи — путевку стоимостью 1,37 миллиона рублей ей вручил Путин.

Но не всегда обращения граждан, даже прозвучавшие в эфире, приводят к счастливой развязке. Год назад Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области слабым голосом поведала о своей беде. Ее долго лечили от остеохондроза, поздно поставив страшный диагноз — «рак четвертой стадии». Девушка пожаловалась на недоступность медицинских услуг: по ее словам, в Апатитах нет специалистов, больница закрыта, а пациентов отвозят в другой город. Следственный комитет возбудил дело, врачи применили инновационную практику лечения, о состоянии Дарьи Путина информировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Но драгоценное время было упущено. В ночь на 22 мая девушка скончалась в столичной клинике.

«Чудовищные ситуации» решаются сразу

Очевидно, поняв, что ручное управление становится самым эффективным и эффектным, формат «прямой линии» решили довести до совершенства — в данном случае упростить, убрав все наносное. В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина. Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого «уникального в мировой практике» мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.

Эфирная студия теперь полностью мультимедийная. По всему периметру расположены видеостены, обращения будут выводиться в том числе и на уникальный прозрачный экран. Вопросы к «прямой линии» начали собирать 27 мая. Уже через два дня их набралось почти 200 тысяч. Чаще всего россияне обращались по телефону (более 760 тысяч), с помощью СМС (свыше 300 тысяч), а также через специальный сайт (около 140 тысяч). Колл-центр, принимавший звонки, превратился в ситуационный центр: обращения не только фиксировали, но и сразу пытались помочь.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил в интервью Первому каналу, что жалобы граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а «наиболее чудовищные ситуации решаются сразу» при прямом участии Кремля.

Прошлогодняя «прямая линия» породила еще одну особенность: все лето и осень 2017 года Путин, встречаясь с губернаторами, передавал им так называемые зеленые папочки — в них были собраны жалобы от жителей конкретного региона, поступившие на «прямую линию». В нынешнем году зеленые папочки, очевидно, тоже найдут адресатов.