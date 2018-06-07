Труп косули нашли в машине браконьера в Новосибирской области

В Куйбышевском районе Новосибирской области выявлен факт незаконной охоты, сообщили сегодня, 7 июня, в региональном управлении МВД.

6 июня в 6.05 в Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» обратился государственный инспектор по охране животного мира. Он сообщил о том, что около села Таганово Куйбышевского района в салоне автомобиля «УАЗ» обнаружена туша сибирской косули.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте на месте преступления. Им оказался безработный 34-летний житель Куйбышева, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Орудие преступления, а также боеприпасы к нему изъяты полицейскими. Также на месте преступления обнаружена и изъята туша животного, ножи и другие предметы, используемые подозреваемым для незаконной охоты.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (Незаконная охота). Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей. Проводится дальнейшее расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.