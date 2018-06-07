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Почти в два раза сократилось число ДТП на дорогах Бердска

С начала 2018 года в городе сбили 11 пешеходов, 5 детей пострадали в авариях, 17 из 26 ДТП произошли из-за плохих дорожных условий.

7.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Почти в два раза сократилось число ДТП на дорогах Бердска

Только за 5 июня в Бердске произошло 4 ДТП

За 5 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 погиб и 33 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года на бердских дорогах произошло 45 ДТП, в которых 1 человек погиб и 75 получили травмы.

По вине водителей произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 29 человек пострадали. По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано.

По вине пешеходов произошло 5 аварий, в которых 1 человек погиб и четверо травмированы, сообщили сегодня, 7 июня, с группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.

По видам ДТП распределились следующим образом:
Столкновение — 14;
Наезд на препятствие — 1;
Наезд на пешехода — 11.

Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 17;
— несоблюдение скоростного режима движения – 3;
— несоблюдение очерёдности проезда – 8 ДТП;

С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 5 дорожно-транспортных происшествий,
в которых 5 несовершеннолетних пострадали. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних произошло 7 ДТП с 8-ю пострадавшими детьми.


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