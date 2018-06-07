Почти в два раза сократилось число ДТП на дорогах Бердска

За 5 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 погиб и 33 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года на бердских дорогах произошло 45 ДТП, в которых 1 человек погиб и 75 получили травмы.

По вине водителей произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 29 человек пострадали. По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано.

По вине пешеходов произошло 5 аварий, в которых 1 человек погиб и четверо травмированы, сообщили сегодня, 7 июня, с группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение — 14;

Наезд на препятствие — 1;

Наезд на пешехода — 11.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 17;

— несоблюдение скоростного режима движения – 3;

— несоблюдение очерёдности проезда – 8 ДТП;

С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 5 дорожно-транспортных происшествий,

в которых 5 несовершеннолетних пострадали. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних произошло 7 ДТП с 8-ю пострадавшими детьми.