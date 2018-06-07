В сборной России отметили высокий уровень борца-вольника из Бердска

Бердчанин Матвей Якомаскин прошел подготовку к первенству Европы по вольной борьбе. Тренировочные сборы в составе сборной России завершились 4 июня в Адлере. Воспитанник спортивной школы «Олимп» был одним из претендентов на место в заветном составе в весовой категории 86 кг. Но в решающей встрече в напряженной и равной борьбе наш земляк все-таки уступил чемпиону мира Арсенали Мусалалиеву.

— Матвей был один среди представителей Северного Кавказа, — говорит тренер бердчанина Владимир Жолобов. — Этот регион традиционно впереди, но наш сибиряк неожиданно для тренерского состава стал достойным соперником. Сказали готовиться к чемпионату России, после удачного выступления в котором пройдут отборы на чемпионат мира.

-Вне зависимости от результата сборов отдел физкультуры и спорта города Бердска поздравляет спортивную школу «Олимп», Матвея Якомаскина и его тренера Владимира Жолобова! В современной истории вольной борьбы Бердска это первый факт участия бердчанина в столь крупных турнирах и сборах в составе сборной России, — отметили в городском отделе физкультуры и спорта.