В сборной России отметили высокий уровень борца-вольника из Бердска

Бердчанин Матвей Якомаскин прошел подготовку к первенству Европы по вольной борьбе. Тренировочные сборы в составе сборной России завершились 4 июня в Адлере. Воспитанник спортивной школы «Олимп» был одним из претендентов на место в заветном составе в весовой категории 86 кг. Но в решающей встрече в напряженной и равной борьбе наш земляк все-таки уступил чемпиону мира Арсенали Мусалалиеву.
— Матвей был один среди представителей Северного Кавказа, — говорит тренер бердчанина Владимир Жолобов. — Этот регион традиционно впереди, но наш сибиряк неожиданно для тренерского состава стал достойным соперником. Сказали готовиться к чемпионату России, после удачного выступления в котором пройдут отборы на чемпионат мира.
-Вне зависимости от результата сборов отдел физкультуры и спорта города Бердска поздравляет спортивную школу «Олимп», Матвея Якомаскина и его тренера Владимира Жолобова! В современной истории вольной борьбы Бердска это первый факт участия бердчанина в столь крупных турнирах и сборах в составе сборной России, — отметили в городском отделе физкультуры и спорта.
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