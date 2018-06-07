Погибли 18 и пострадали более 90 человек при взрыве в столице Ирака

В результате взрыва в шиитском районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада погибли по меньшей мере 18 человек, более 90 получили различные ранения, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, взрыв произошел во время транспортировки ящиков с боеприпасами, которые хранились в помещениях местной мечети, в припаркованную неподалеку машину. Он отметил, что по факту произошедшего начато расследование.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирака Сайф Бадр заявил телеканалу Alsumaria, что при взрыве погибли два человека, еще 93 пострадали. Он уточнил, что 70 пострадавших уже выписаны из больницы. При этом ранее властями сообщалось о 10 погибших.

В мае террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в одном из парков Багдада. Жертвами взрыва стали семь человек, еще 16 получили ранения.