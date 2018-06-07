В росте цен на бензин россияне обвиняют правительство и Путина

Продает с аукциона жизнь в Красноярске за 6,8 млн рублей местный житель
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Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
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А кто позволяет нефтяным компаниям задирать цены, центробанку опускать рубль ниже плинтуса? Наше непрофессиональное правительство — это ничто.
Наш выбранный гарант — это Все! С него и спрос! Он, что не знает, что реальные доходы простых людей снизились за годы так называемого кризиса, а число миллиардеров
«неожиданно» т их доходы возросли в два раза?
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