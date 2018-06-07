В росте цен на бензин россияне обвиняют правительство и Путина

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% жителей России отметили, что за последнее время топливо значительно подорожало. 46% опрошенных считают главными виновниками повышения цен нефтяные компании, 40% обвиняют правительство, 19% — владельцев АЗС. Еще 12% респондентов возлагают вину на президента России Владимира Путина.

78% опрошенных прогнозируют дальнейший рост цен на бензин, только 5% надеются на удешевление топлива.

За прошедшую неделю в Новосибирске отмечено увеличение потребительских цен на автомобильный бензин на 1,2%, в том числе на бензин марки АИ-92 – на 1,2%, на бензин марки АИ-95 – на 1,1%, на бензин марки АИ-98 – на 1%; на дизельное топливо на – 0,9%.

По данным Новосибирскстата, на АЗС в Новосибирске 4 июня бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 42,90 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,10 до 45,75 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,50 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,10 до 45,90 рубля за литр.