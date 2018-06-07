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Олег Сецнов объявил голодовку в тюрьме и требует освобождения украинских политических заключенных

В Новосибирске прошло несколько одиночных пикетов, выражающих поддержку Олегу Сенцову.

7.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала zizou:

В истории с украинским режиссером Олегом Сенцовым больше всего меня поразило, что ФСБ не смогла выбить из него признания вины. Надо обладать очень большим мужеством, чтобы противостоять этой организации.

Сейчас Олег Сецнов объявил голодовку в тюрьме и требует освобождения украинских политических заключенных, содержащихся в российских тюрьмах. Он не принимает пищу уже с 14-го мая и это еще один пример необычной силы, которая есть в этом человеке.

В Новосибирске прошло несколько одиночных пикетов, выражающих поддержку Олегу Сенцову. В качестве подписей к фотографиям я хочу привести выдержки из последнего слова, произнесенного Олегом на суде. И посоветовать вам познакомится с ним. Оно того стоит.
https://rlyatas.livejournal.com/122010.html


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