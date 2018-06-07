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С собаки сняли три клеща!

Будьте осторожны!!!

7.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Николай:

После прогулки с собакой за Метелицей сняли три клеща, несмотря на специальный ошейник и капли, Будьте осторожны!!!


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