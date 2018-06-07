В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Какое же это мытарство — пользование городским муниципальным транспортом!

Пассажиры изнывают на остановках в безнадежном ожидании рейсовых автобусов, которые не приходят в обозначенное в расписании время.

Диспетчер АТП не откликается на телефонные звонки пассажиров, желающих получить ясность по автобусам на маршруте.

К примеру, сегодня не было рейсового автобуса №7 от вокзала в 07-35. Не пришла 7-ка к 13-44 в Раздольный. Вероятно и другие «часы» тоже повылетали из маршрута.

Не пришёл дачный №20 к 20-10 на «Водозабор».

Диспетчер АТП «залёг на дно», не откликался. Видимо, тоже сломался.

И такая ситуация наблюдается в Бердске постоянно.

Дачники — народ живучий, долготерпящий. А вот жители Раздольного-то чем проштрафились и наказаны отсутствием надёжного транспортного сообщения?

Пора бы уже ответственным номенклатурщикам крепко подумать об оказании надёжной транспортной услуги пассажирам.

Были бы велосипедные дорожки — так многим можно было пересесть на велосипеды. Но нет у нас таких дорожек вообще.

Может быть, маршрутные такси согласятся освоить продлённые маршруты. К примеру, 7-к до Боровой снуёт немерено, часто и густо.

Можно ввести вечерний тариф за проезд, чтобы стимулировать водителей, к примеру.

Неужели так и должно продолжаться мытарство с муниципальным «дохлым» транспортом?