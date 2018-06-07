Мэр Бердска: Контейнерные площадки многоэтажек не должны обслуживать бизнес

Реестр контейнерных площадок, расположенных на территории города, составил отдел энергетики и ЖКХ Бердска. Всего контейнерных площадок 118, из них оборудованы контейнерами с крышками 92, металлическими контейнерами — 14, бункерами — 12, сообщила на совещании чиновников 4 июня замначальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.

По информации управляющих компаний, замена контейнеров запланирована до конца июля 2018 года. Данная работа стоит на контроле отдела энергетики и ЖКХ.

— Уже заменили контейнеры по ул. Ленина, 40, К. Маркса, 4, Рогачева, 32, Микрорайон, 23 и 24, Лунная, 8 и 15, Рогачева, 16, — отметила Наталья Владимировна.

— Даю поручение проанализировать контейнерные площадки предприятий потребительского рынка, которые находятся около магазинов шаговой доступности. Некоторые из них используют контейнерные площадки жителей соседних домов. Есть 118 контейнерных площадок, сделайте сверку. Еще раз напоминаю, многоквартирные дома не должны обслуживать бизнес. Не должны. Либо тогда участники процесса должны заключить между собой договор, либо увеличить периодичность вывоза, так как мы не можем увеличить количество контейнеров на площадке, их не должно быть более пяти, — обратился к начальнику управления экономразвития Юлии Бадриной мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Евгения Анатольевича, есть проблема по упаковке. На контейнерных площадках предусмотрено место для крупногабаритного мусора. А для упаковки не предусмотрено, а она по размеру достаточно крупная. Вопросы есть и их нужно решать, отметил Шестернин.