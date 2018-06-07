Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица»

Третью книгу «Бердск. 301 год» с фотографиями Бердска к Дню города выпустил Издательский дом «БукЪвица». Основная часть тиража изготовлена для администрации города. И самые заслуженные граждане нашего города получили ее в подарок из рук главы Евгения Шестернина, который поддержал продолжение проекта.

В прошлом году мы издавали небольшой тираж на продажу. Помня, что альбом был востребован, повторяем опыт.

В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.

Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.

Цена одной книги – 1800 рублей.

Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.

Тираж для реализации ограничен — 100 книг.

Для пенсионеров мы готовы сделать рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.

Предлагаем несколько вариантов оплаты.

Варианты оплаты:

1. За наличный расчет в редакции по адресам: Бердск, ул. К. Маркса,24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина,38 – вход с заднего фасада здания.

2. Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».

ООО «Издательский дом «БукЪвица»

Юридический и фактический адрес:

633010, Новосибирская обл.,

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;

Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.

допофис: ул. Ленина, 38.

Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51

2-15-51 — можно заказать счет и договор.

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3. Вариант третий. Перечислить деньги на карту №4276 8440 1909 1537 главного редактора Галины Коморниковой в Сбербанке. Указав назначение платежа «Книг. И свои ФИО».

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