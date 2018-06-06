Лесные угодья сдает в аренду власть Бердска

Во вторник, 5 июня, на заседании депутатского комитета по землепользованию горсовета Бердска обсуждали сдачу в аренду муниципальную землю. Как рассказала начальник управления земельных отношений мэрии Светлана Бахарева, в 2017 году в Бердске было предоставлено в аренду 27 земельных участков площадью 152 145 квадратных метров. 14 га из них — лесные участки.

В аренду было предоставлено:

2 лесных участка;

2 участка для индивидуального жилищного строительства;

1 участок для многоэтажного жилищного строительства;

2 участка для целей, не связанных со строительством, а именно для размещения парковки автотранспорта.

Все эти участки были предоставлены по результатам аукциона, сообщила Бахарева. Остальные — это преимущественно коммунальное обслуживание для размещения каких-либо инженерных сетей, трубопроводов, газопроводов, а также для размещения вышек сотовой связи.

По словам чиновницы, первый лесной участок площадью 6,2 га был предоставлен ОАО «Сибиряк» в аренду сроком на 10 лет. Второй — в Новом поселке передан ООО «Сфера». Участок состоит из двух частей, по площади это 4,4 га и 4,2 га. Это два оврага.

Один участок для индивидуального жилищного строительства, находятся на улице Тимирязева, 7. Второй — на улице Голубичной, 12.

Земля для многоквартирного жилищного строительства, находится на ул. Ленина, 124, площадь участка 0,8 га. Это территория расселенных и снесенных домов по адресам: ул. Ленина, 132, 134 и ул. К. Маркса, 72. На их месте в 2015 году был образован один участок, а на аукцион его выставили в 2017-м. Участок предоставлен в аренду для многоэтажного жилищного строительства ООО «Капитал».

Два участка для парковки находятся напротив магазина «Мария Ра», находящегося на ул. Красная Сибирь в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в деле арестованного за махинации с землей бывшего начальника бердского отдела МВД Сергея Проценко фигурирует именно такой адрес: ул. Тимирязева, 7. По версии следствия, он в сговоре со своей дочерью Екатериной Песляк взял в аренду землю в лесу Нового поселка, сумел быстро за 11 тыс. рублей оформить ее в собственность и выставить на продажу за 2,1 млн рублей. В аукционе участвовала Песляк. Все документы оформлялись на ее имя.

Ставший роковым для Проценко участок имеет номер 2 и площадь 1014 кв. метров — значительно меньше соседнего, который получила в аренду компания «Сфера».