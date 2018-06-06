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Отдать Крымский мост Украине предложил актер Михаил Ефремов

Как иронично заявил он, этот подарок может помирить две страны. Украинцы смогут брать плату за проезд по мосту и «будут счастливы».

6.06.2018 Фото: Кадр из фильма "Следователь Тихонов" 13 коммент.

Отдать Крымский мост Украине предложил актер Михаил Ефремов

Михаил Ефремов в роли следователя Тихонова

Актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все», — иронично отметил артист.

Он пояснил, что в этом случае украинцы смогут брать плату за проезд по мосту и «будут счастливы». Он также предположил, что ради такого подарка Киев сможет даже забыть разногласия с Россией из-за Крыма.

Украинские политики неоднократно критиковали постройку Крымского моста. Так, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что мост должен стать частью контрибуции за тот ущерб, который Россия якобы нанесла Украине, напоминает РИА Новости. При этом он уточнил, что транспортную переправу следует передать в ведение «специального международного консорциума».

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а движение запустили днем позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.

 


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    А губы вареньем не намазать.

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  2. Аноним

    Совсем мозги пропил….

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  3. Аноним

    А че патриоты платят, фиг с ним :-D

    Thumb up 3 Thumb down 6

  4. Поросёнок Пётр

    Ну, это всё шутки конечно, никакой мост не поможет в деле примирения между Россией и Украиной, после того кровавого абсурда, что произошёл в 14 году, о каком мире может быть идти речь *UNKNOWN* Остаётся надеяться только на время, постоянно жить во вражде с соседями это не вариант. Мир конечно же наступит, но, не раньше, чем вымрет одно-два поколения россиян и украинцев, а к власти придут не шизофреники и параноики как сейчас, а нормальные, думающие головой люди.

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    • Егор

      Я уверен, что раздор с Украиной у нас на века. Вон поляки сто лет назад вырвались из российской империи на волю, но до сих пор русских недолюбливают. Генетическая память национального угнетения — очень цепкая вещь оказывается. ;)

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      • Аноним

        Когда это хохлов «угнетали», окститесь.
        С поляками другая история, включение их в состав империи это отнюдь не начало их нелюбви к нам.

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      • Аноним

        Ой, страсти- мордасти какие.
        Бандеровцы, отсидев 15 лет в Магадане
        становились председателями колгоспов
        и героями соц. трудов. Примеров- множество.

        Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Гость

    Папа у него такой хороший был! Ему бабушка «про паровоз» пела! А сын — дурак дураком! Алкаш и матерщинник, короче, тупорез. :( :( :(

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  6. Гость

    Эти «небратья» сто лет Россию доили и ПРОДОЛЖАЮТ доить! Их и так при Советах подарками, льготами и особыми условиями одаривали больше всех! И всегда они орали, что весь Советский Союз кормят! А с 2008 года они согласовали план вступления в нато, под лозунгом: «мы форпост цивилизованного мира на границе с варварским Востоком»!
    А не пошли бы они лесом…?! :(

    Thumb up 9 Thumb down 3

  7. Аноним

    «спасибо» Путину, Порошенко и олигархам с той и с другой стороны — стравить два родственных народа до сих пор не удавалось никому ..запад мечтал об этом давно..
    теперь любые неосторожные фразы будут работать только на взаимную ненависть друг к другу — киевские и кремлевские олигархи потирают ручки и продолжают «доить» народ …. :-!

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    • Аноним

      При чем тут «олигархи» с нашей стороны? Совсем куку.
      А Путин да, виноват в том что Россию из ямы выводил.. украинцы же гордая птица, превосходства азиатов не хотят признавать..

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  8. чукча

    Однако, с юмором в нашем поселении туговато… Вы что, посёльщики, и впямь??

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  9. Аноним

    А с кого и где требовать возмещения морального вреда за передачу геноссе Никитой в 1954 г. Украинской ССР
    Крымской обл. РСФСР ?
    Можно и с юмором, и без… *DRINK*

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