Отдать Крымский мост Украине предложил актер Михаил Ефремов

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А губы вареньем не намазать.
10 5
Совсем мозги пропил….
12 6
А че патриоты платят, фиг с ним
3 6
Ну, это всё шутки конечно, никакой мост не поможет в деле примирения между Россией и Украиной, после того кровавого абсурда, что произошёл в 14 году, о каком мире может быть идти речь Остаётся надеяться только на время, постоянно жить во вражде с соседями это не вариант. Мир конечно же наступит, но, не раньше, чем вымрет одно-два поколения россиян и украинцев, а к власти придут не шизофреники и параноики как сейчас, а нормальные, думающие головой люди.
10 4
Я уверен, что раздор с Украиной у нас на века. Вон поляки сто лет назад вырвались из российской империи на волю, но до сих пор русских недолюбливают. Генетическая память национального угнетения — очень цепкая вещь оказывается.
3 12
Когда это хохлов «угнетали», окститесь.
С поляками другая история, включение их в состав империи это отнюдь не начало их нелюбви к нам.
7 0
Ой, страсти- мордасти какие.
Бандеровцы, отсидев 15 лет в Магадане
становились председателями колгоспов
и героями соц. трудов. Примеров- множество.
4 0
Папа у него такой хороший был! Ему бабушка «про паровоз» пела! А сын — дурак дураком! Алкаш и матерщинник, короче, тупорез.
6 4
Эти «небратья» сто лет Россию доили и ПРОДОЛЖАЮТ доить! Их и так при Советах подарками, льготами и особыми условиями одаривали больше всех! И всегда они орали, что весь Советский Союз кормят! А с 2008 года они согласовали план вступления в нато, под лозунгом: «мы форпост цивилизованного мира на границе с варварским Востоком»!
А не пошли бы они лесом…?!
9 3
«спасибо» Путину, Порошенко и олигархам с той и с другой стороны — стравить два родственных народа до сих пор не удавалось никому ..запад мечтал об этом давно..
теперь любые неосторожные фразы будут работать только на взаимную ненависть друг к другу — киевские и кремлевские олигархи потирают ручки и продолжают «доить» народ ….
5 5
При чем тут «олигархи» с нашей стороны? Совсем куку.
А Путин да, виноват в том что Россию из ямы выводил.. украинцы же гордая птица, превосходства азиатов не хотят признавать..
7 4
Однако, с юмором в нашем поселении туговато… Вы что, посёльщики, и впямь??
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А с кого и где требовать возмещения морального вреда за передачу геноссе Никитой в 1954 г. Украинской ССР
Крымской обл. РСФСР ?
Можно и с юмором, и без…
0 0