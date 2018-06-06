Отдать Крымский мост Украине предложил актер Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все», — иронично отметил артист.

Он пояснил, что в этом случае украинцы смогут брать плату за проезд по мосту и «будут счастливы». Он также предположил, что ради такого подарка Киев сможет даже забыть разногласия с Россией из-за Крыма.

Украинские политики неоднократно критиковали постройку Крымского моста. Так, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что мост должен стать частью контрибуции за тот ущерб, который Россия якобы нанесла Украине, напоминает РИА Новости. При этом он уточнил, что транспортную переправу следует передать в ведение «специального международного консорциума».

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а движение запустили днем позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.