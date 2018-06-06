Кандидатом в почетные жители Искитима стал крупный бизнесмен из Бердска

20 июня на очередной сессии Совета депутатов Искитима будет рассмотрен вопрос «О присвоении звания «Почетный гражданин города Искитима». Трудовые коллективы города Искитима предлагают своих кандидатов.

В искитимский горсовет поступили все необходимые документы в соответствие с положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города Искитима». Предлагаются две кандидатуры, сообщает сайт «Весь Искитим».

Голубев Виктор Алексеевич

Голубев Виктор Алексеевич родился 9 мая 1957 года в городе Грозном. Образование высшее – Новосибирский институт связи. Свою трудовую деятельность начал на Новосибирском заводе «Электросигнал».

Такие деловые качества, как стремление к профессиональному росту, работа на результат, быть требовательным к себе и окружающим, позволили занимать руководящие должности и в 1987 году организовать и возглавить ПО «Кристалл». Виктор Голубев многие годы руководит холдингом «Кристалл», силами которого построен микрорайон Ясный Искитима. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья возводятся дома в Южном микрорайоне и центральной части города. Определенную долю в экономике Искитима составляют предприятия холдинга «Кристалл», обеспечивая рабочие места более 500 человек.

Виктор Алексеевич является президентом спортивного клуба «Кристалл», поэтому предприятие активно развивает спортивную инфраструктуру Искитима. Благодаря ему построен бассейн «Коралл», к юбилею города — спорткомплекс «Арена 300», которые стали центром притяжения горожан.

Только с ноября 2017 года по июнь 2018 года на этих объектах прошли соревнования по плаванию, хоккею, фигурному катанию регионального, федерального и международного масштаба. Открыты и успешно работают спортивные секции для детей и взрослых по хоккею, фигурному катанию, плаванию, водному поло, самбо и др. Знаковым стало мероприятие, организованное совместными усилиями департамента физкультуры и спорта НСО, центра развития физической культуры и спорта города Искитима, компании «Кока кола» на площадке «Арены 300», по демонстрации для жителей города кубка мира по футболу.

Виктор Алексеевич является «Почетным строителем РФ», обладатель почетного знака «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», неоднократно удостоен грамот Главы города Искитима, грамот Губернатора НСО, Областного Совета депутатов НСО, Законодательного собрания НСО, Главы города Бердска, член наблюдательного совета «Карелин-Фонда». Кроме того Виктор Голубев — заслуженный тренер РФ, участвовал в воспитании чемпиона Европы по тяжелой атлетике Вячеслава Ивановского, являющегося гордостью Искитима. Тесно сотрудничает и поддерживает работу Союза пенсионеров города.

Иванов Виктор Иванович

Иванов Виктор Иванович родился в 1958 году в городе Искитиме.

Образование высшее: в 1980 году окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ), по специальности «Инженер электрик».

После окончания института служба в ВС СССР в должности командира взвода ракетных установок средней дальности.

В 1982 году, возвратившись в свой родной город, начал свою трудовую деятельность на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ), затем в Искитимском молкомбинате, а в 1986 году был переведен в Искитимский Горком КПСС инструктором организационного отдела. Спустя некоторое время был утвержден на должность заведующего отделом промышленности, строительства и транспорта.

За время работы зарекомендовал себя не только как человек, обладающий высокой работоспособностью и добросовестным отношением к работе, но и как принципиальный, инициативный и способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам.

В 1996 возглавил ОАО «Искитимский комбинат строительных материалов». Виктор Иванович смог восстановить производство предприятия, стабилизировать экономическую обстановку. Уверенно заслужил доверие и уважение коллег и партнеров.

После положительного опыта восстановления работы ОАО «ИКСМ» Виктор Иванович вместе со своими единомышленниками взялся за восстановление Завода ЖБИ-13, который в то время находился в стадии банкротства. Постоянное и последовательное техническое перевооружение производств, опора на старые кадры и доверие молодежи сделали свое дело. Предприятие стало надежным партнером строительных комплексов Новосибирской и Томской области, Алтайского края.

В 2007 году завод удостоен серебряной медали «Национальное достояние» с вручением диплома «Добрый ангел мира».

За счет собственных средств предприятия построены фундаменты: Никольского храма, часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы Владимирской и Храма «Живописный источник» в Ложках. Без его внимания не остаются общеобразовательные и культурные организации, учреждения здравоохранения, ветераны, спорт и общественная жизнь города. Оказывается всесторонняя помощь детским домам и детским центрам.

Неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Новосибирской области, Новосибирского Областного Совета Депутатов, Администрации г.Бердска, Администрации г.Искитима и Совета Депутатов г.Искитима.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Виктор Иванович награжден памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», Юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области», Муниципальными юбилейными нагрудными знаками в честь 295-летия и 300-летия города Искитима.

Награжден нагрудным знаком-орденом «Меценат» от Международного Благотворительного Фонда с занесением имени в «Золотой Фонд Нации».

В 2015 году Виктор Иванович был удостоен награды Патриарха Московского и Всея Руси: Юбилейной медали Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления Святого равноапостольного Великого Князя Владимира».