Из-за роста цен на бензин ухудшения материального положения ожидают россияне

Самый популярный бензин Аи-92 на АЗС Бердска стоит больше 40 рублей за литр
Большинство россиян считают, что рост цен на бензин ухудшит их финансовое положение, при этом автомобилисты, которых подорожание топлива коснулось в первую очередь, дают самые пессимистичные оценки. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей, передает ТАСС.
«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% — о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности», — говорится в исследовании.
Повышение цен на бензин в последние несколько месяцев заметили большинство россиян (84%), при этом часть из них (64%) говорит о значительном повышении цен. Отмечается, что дальнейший рост цен на топливо прогнозируют 78% россиян, и лишь 5% считают, что цены будут снижаться.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27-28 мая 2018 года, объем выборки — две тысячи человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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Что за пессимизм? Лучше слушайте, что говорит Национальный Лидер
«Мы хотим улучшить жизнь наших людей, мы хотим сократить количество людей, живущих за чертой бедности, мы хотим добиться того, чтобы главный показатель благополучия – продолжительность жизни – увеличился» заявил Владимир Владимирович Путин, на международном экономическом форуме в Петербурге.
Хотяяяя, некоторые сомневающиеся утверждают, что под «нашими людьми», Владимир Владимирович имел в виду граждан из российского списка Форбс и тогда всё становится на свои места
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Очень многое, что говорит Путин, надо понимать с точностью до наоборот. Например, когда он говорит о поддержке малого бизнеса — ожидай ужесточения чиновничьего гнета, глупых инструкций и наездов силовиков.
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Ваш малый бизнес это небось обналичка.
Жалко вас, сочувствую..
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Кто бы сомневался, что бензин будет дорожать.
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цены поднимутся всяко ,и не только из-за бензина ..
Правительство нашло способ изыскать два триллиона рублей на выполнение «майского» указа.
По сведениям газеты «Ведомости», правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Так будут изысканы 2 трлн рублей за те шесть лет, в течение которых должны быть реализованы задачи, поставленные в новом майском указе президента. Премьер, напомним, оценил затраты на его исполнение в 8 трлн рублей.
«НДС – самый болезненный, опасный для населения, экономики и промышленности налог. Его повышение приведёт к раскручиванию маховика инфляции. Как минимум на 2% будут увеличены цены на большинство услуг и товаров первой необходимости. Если будут отменены льготы по оплате льготного НДС на товары для детей и медицинские изделия, то там может произойти автоматическое повышение цен от 8 до 18%. Даже по официальным данным Росстата, 40 процентов населения страны вынуждены выживать менее, чем на 10 долларов в сутки. Это показатель стран южнее Сахары. Когда население по уши в долгах, когда до 40-50% семейного бюджета уходит на оплату обязательств по займам, это (повышение НДС – НСН) может привести к жёстким негативным последствиям»…
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