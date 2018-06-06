Из-за роста цен на бензин ухудшения материального положения ожидают россияне

Большинство россиян считают, что рост цен на бензин ухудшит их финансовое положение, при этом автомобилисты, которых подорожание топлива коснулось в первую очередь, дают самые пессимистичные оценки. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей, передает ТАСС.

«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% — о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности», — говорится в исследовании.

Повышение цен на бензин в последние несколько месяцев заметили большинство россиян (84%), при этом часть из них (64%) говорит о значительном повышении цен. Отмечается, что дальнейший рост цен на топливо прогнозируют 78% россиян, и лишь 5% считают, что цены будут снижаться.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27-28 мая 2018 года, объем выборки — две тысячи человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.