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Из-за роста цен на бензин ухудшения материального положения ожидают россияне

Так считают 83% опрошенных ВЦИОМ. 78% респондентов уверены в том, что стоимость топлива будет только повышаться.

6.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Из за роста цен на бензин ухудшения материального положения ожидают россияне

Самый популярный бензин Аи-92 на АЗС Бердска стоит больше 40 рублей за литр

Большинство россиян считают, что рост цен на бензин ухудшит их финансовое положение, при этом автомобилисты, которых подорожание топлива коснулось в первую очередь, дают самые пессимистичные оценки. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей, передает ТАСС.

«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% — о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности», — говорится в исследовании.

Повышение цен на бензин в последние несколько месяцев заметили большинство россиян (84%), при этом часть из них (64%) говорит о значительном повышении цен. Отмечается, что дальнейший рост цен на топливо прогнозируют 78% россиян, и лишь 5% считают, что цены будут снижаться.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27-28 мая 2018 года, объем выборки — две тысячи человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.


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(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Что за пессимизм? Лучше слушайте, что говорит Национальный Лидер ;)
    «Мы хотим улучшить жизнь наших людей, мы хотим сократить количество людей, живущих за чертой бедности, мы хотим добиться того, чтобы главный показатель благополучия – продолжительность жизни – увеличился» заявил Владимир Владимирович Путин, на международном экономическом форуме в Петербурге.
    Хотяяяя, некоторые сомневающиеся утверждают, что под «нашими людьми», Владимир Владимирович имел в виду граждан из российского списка Форбс и тогда всё становится на свои места :-D

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  2. Арам

    Очень многое, что говорит Путин, надо понимать с точностью до наоборот. Например, когда он говорит о поддержке малого бизнеса — ожидай ужесточения чиновничьего гнета, глупых инструкций и наездов силовиков.

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  3. Аноним

    Кто бы сомневался, что бензин будет дорожать.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Аноним

    цены поднимутся всяко ,и не только из-за бензина ..
    Правительство нашло способ изыскать два триллиона рублей на выполнение «майского» указа.
    По сведениям газеты «Ведомости», правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Так будут изысканы 2 трлн рублей за те шесть лет, в течение которых должны быть реализованы задачи, поставленные в новом майском указе президента. Премьер, напомним, оценил затраты на его исполнение в 8 трлн рублей.
    «НДС – самый болезненный, опасный для населения, экономики и промышленности налог. Его повышение приведёт к раскручиванию маховика инфляции. Как минимум на 2% будут увеличены цены на большинство услуг и товаров первой необходимости. Если будут отменены льготы по оплате льготного НДС на товары для детей и медицинские изделия, то там может произойти автоматическое повышение цен от 8 до 18%. Даже по официальным данным Росстата, 40 процентов населения страны вынуждены выживать менее, чем на 10 долларов в сутки. Это показатель стран южнее Сахары. Когда население по уши в долгах, когда до 40-50% семейного бюджета уходит на оплату обязательств по займам, это (повышение НДС – НСН) может привести к жёстким негативным последствиям»… :-!

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