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Разбитую дорогу приведут к нормативу за две недели на ул. Первомайской в Бердске

К ямочному ремонту приступят после того, как подрядчик закончит благоустройство в местах разрытия шахт во время ремонта канализационного коллектора.

6.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Разбитую дорогу приведут к нормативу за две недели на ул. Первомайской в Бердске

Автомобилисты отмечают, что дорога по ул. Первомайской находится в отвратительном состоянии

Из-за дождливой погоды пришлось переносить некоторую работу по ремонту дорог на более поздний срок в Бердске.

— В частности резко тормозится работа по ямочному ремонту по ул. Первомайской. Сейчас мы ждем, когда зайдет подрядчик. Но он ориентируется на погоду. Подрядчик УКСа по восстановлению благоустройства в местах разрытия шахт. Мы заходим следом. Думаю, что в ближайшее время, недели за две, мы постараемся привести ул. Первомайскую в состояние, близкое к нормативу, — рассказал на совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров.

Как только весной растаяли дороги, бердчане стали жаловаться, что ул. Первомайская выглядит, как после бомбежки. Проехать было просто невозможно. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце марта мэр Бердска Евгений Шестернин призвал подчиненных обратить особое внимание на ул. Первомайскую. Улица насыщена транспортом и необходимо делать ее выравнивание. Ямы подсыпали отсевом и щебнем.

Глобальная реконструкция ул. Первомайской намечена на 2019 год.


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(2) Комментариев

  1. Kronverk5

    Хорошего хозяина уже определяют по воротам. А Первомайская, это основные ворота в наш город. Печально. Про Лелюха тоже забыли, а ей тоже не мешало бы реконструкцию провести.

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    • Поросёнок Пётр

      Это дааааа, с восточными «воротами» у Бердска конечно, мягко так скажем, всё не однозначно, кошмарная коробка гаражей, Северный микрорайон 6А и ещё более кошмарный отрезок Первомайской от бывшего ГАИ до ДК, и тут всё же нужно сказать спасибо гражданину с розовым пакетом, макет псевдо острога, вносит свежую струю в окружающий унылый пейзаж.

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