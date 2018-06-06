Разбитую дорогу приведут к нормативу за две недели на ул. Первомайской в Бердске

Из-за дождливой погоды пришлось переносить некоторую работу по ремонту дорог на более поздний срок в Бердске.

— В частности резко тормозится работа по ямочному ремонту по ул. Первомайской. Сейчас мы ждем, когда зайдет подрядчик. Но он ориентируется на погоду. Подрядчик УКСа по восстановлению благоустройства в местах разрытия шахт. Мы заходим следом. Думаю, что в ближайшее время, недели за две, мы постараемся привести ул. Первомайскую в состояние, близкое к нормативу, — рассказал на совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров.

Как только весной растаяли дороги, бердчане стали жаловаться, что ул. Первомайская выглядит, как после бомбежки. Проехать было просто невозможно. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце марта мэр Бердска Евгений Шестернин призвал подчиненных обратить особое внимание на ул. Первомайскую. Улица насыщена транспортом и необходимо делать ее выравнивание. Ямы подсыпали отсевом и щебнем.

Глобальная реконструкция ул. Первомайской намечена на 2019 год.