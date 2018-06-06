Разбитую дорогу приведут к нормативу за две недели на ул. Первомайской в Бердске

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Хорошего хозяина уже определяют по воротам. А Первомайская, это основные ворота в наш город. Печально. Про Лелюха тоже забыли, а ей тоже не мешало бы реконструкцию провести.
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Это дааааа, с восточными «воротами» у Бердска конечно, мягко так скажем, всё не однозначно, кошмарная коробка гаражей, Северный микрорайон 6А и ещё более кошмарный отрезок Первомайской от бывшего ГАИ до ДК, и тут всё же нужно сказать спасибо гражданину с розовым пакетом, макет псевдо острога, вносит свежую струю в окружающий унылый пейзаж.
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