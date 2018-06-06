Итоги фотомарафона «Ты мой сыночек, ты моя дочка» подвел «Курьер. Среда. Бердск»

В честь своего 15-летия газета «Курьер. Среда. Бердск» проводила фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка». Горожане активно присылали фотографии своих детей. 98 читателей прислали фото!

Порадуйте свое чадо и подарите ему газету.

Редакция, как и обещала, выбрала 10 самых оригинальных фото. Ждем победителей за фирменными кружками «Курьера» — «15 лет вместе» — в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2. Приходите в будни с 17.00 до 18.00 до конца июня (обращайтесь к Елене Белоусовой).

Победители:

1. Таисия Захаровна Лоскутова

2. Михаил Егоров

3. Софья Дерунец

4. Миша Клостер

5. Семен Шкомыта

6. Матвей Нестеров

7. Никита, Савва, Лёва

8. Фото: Мой любимый сынок Денис и моя любимая дочь Дарья

9. Фото: Моя дочка. Прислала Анастасия Коваленко

10. Фото: Папа Паша с дочкой Сашей

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