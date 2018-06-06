КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 3-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную
продам однокомнатную
Продам 1 к
продам однокомнатную
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Лесные угодья сдает в аренду власть Бердска

Отдать Крымский мост Украине предложил актер Михаил Ефремов

Окончания ремонта дороги до лагеря «Орбита» ждут три дачных маршрута Бердска

Разбитую дорогу приведут к нормативу за две недели на ул. Первомайской в Бердске

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Локоть просит Путина помочь расселить бараки и достроить метро в Новосибирске

Из-за роста цен на бензин ухудшения материального положения ожидают россияне

Около 1 млн рублей заплатила за ремонт компьютерного томографа горбольница Бердска

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Кандидатом в почетные жители Искитима стал крупный бизнесмен из Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Учения военных с комплексами С-400 «Триумф» начались в Крыму

Удар условного противника успешно отражают корабли и истребители. В учениях участвуют около 3000 российских военнослужащих.

6.06.2018 Фото: mil.ru Нет комментариев

Учения военных с комплексами С 400 «Триумф» начались в Крыму

Зенитные ракетные комплексы С-400

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. «На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400», — подчеркнул Астафьев.

Кроме того, корабли условного противника атаковали береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Cовместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали в ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях участвуют около шести тысяч военнослужащих, задействовано около 100 самолетов и вертолетов, передает РИА Новости.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотофакт: Свежий провал на проезжей части образовался в Бердске Читали «Евгения Онегина» в День Пушкина в городском парке Бердска Досрочный выход на пенсию уменьшит ее размер

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика