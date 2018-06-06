Учения военных с комплексами С-400 «Триумф» начались в Крыму

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. «На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400», — подчеркнул Астафьев.

Кроме того, корабли условного противника атаковали береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Cовместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали в ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях участвуют около шести тысяч военнослужащих, задействовано около 100 самолетов и вертолетов, передает РИА Новости.