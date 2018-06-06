Около 1 млн рублей заплатила за ремонт компьютерного томографа горбольница Бердска

Вновь принимает пациентов первичное сосудистое отделение горбольницы Бердска. В мае 2018-го заработал компьютерный томограф, который сломался еще в конце прошлого года.

На ремонт компьютерного томографа было потрачено около 1 млн рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов. Средства на ремонт медицинской техники выделил минздрав Новосибирской области.

Сосудистое отделение, рассчитанное на 24 койко-места, принимает не только жителей Бердска, но и Советского района Новосибирска, Искитима, Маслянина, Черепанова и Сузуна, отметил Юрий Краморов.

В настоящее время бердская горбольница не нуждается в ремонте сложной аппаратуры.