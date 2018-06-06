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Около 1 млн рублей заплатила за ремонт компьютерного томографа горбольница Бердска

Сосудистое отделение, рассчитанное на 24 человек, принимает не только бердчан, но и искитимцев, маслянинцев, черепановцев, новосибирцев и сузунцев.

6.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Около 1 млн рублей заплатила за ремонт компьютерного томографа горбольница Бердска

Первичный сосудистый центр открылся в бердской горбольнице в 2013 году

Вновь принимает пациентов первичное сосудистое отделение горбольницы Бердска. В мае 2018-го заработал компьютерный томограф, который сломался еще в конце прошлого года.

На ремонт компьютерного томографа было потрачено около 1 млн рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов. Средства на ремонт медицинской техники выделил минздрав Новосибирской области.

Сосудистое отделение, рассчитанное на 24 койко-места, принимает не только жителей Бердска, но и Советского района Новосибирска, Искитима, Маслянина, Черепанова и Сузуна, отметил Юрий Краморов.

В настоящее время бердская горбольница не нуждается в ремонте сложной аппаратуры.


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(1) Комментарий

  1. Карлсон

    В Бердске настолько суровые больные, что постоянно выходит из строя МРТ и расфокусируется рентген! :-D

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