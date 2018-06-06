Сдал кровь на военной тренировке врио губернатора Новосибирской области

В Новосибирской области с 5 по 8 июня проходит военно-мобилизационная тренировка, направленная на отработку слаженности действий органов власти в особые периоды времени. Одно из направлений работы — проверка эффективности пунктов сбора крови и ее компонентов. В рамках мобилизационной тренировки глава Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу мобильного пункта и сам сдал кровь.

Работа мобильных пунктов заготовки крови, регулярно участвующих в мероприятиях по забору крови и пропаганде социальной значимости донорства, организована на базе Новосибирского клинического центра крови (НКЦК). К сдаче крови допускаются только граждане с крепким здоровьем, не имеющие медицинских противопоказаний.

Цель работы мобильных пунктов — повышение доступности процедуры для тех, кто готов стать донором крови и обеспечение учреждений здравоохранения региона необходимым объёмом цельной крови и её компонентов.

Кроме того, выездная работа службы крови может рассматриваться как важнейший элемент национальной безопасности: в условиях чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших позволяет обеспечить приём максимально большого числа доноров одновременно в разных районах города и области. Во время проведения учений удалось совместить задачи и по проверке эффективности мобильных служб, и по сбору крови и её компонентов, отметил глава области.

Андрей Травников во время общения с журналистами рассказал: в Новосибирской области активно развивается донорское движение. По таким показателям, как количество постоянных доноров, количеству донаций наш регион — в числе лидеров. Наличие мобильных пунктов заготовки крови позволяет организовать работу центра крови в любом муниципальном образовании, в любой точке нашей области. Сегодня в Новосибирской области зарегистрировано почти 40 тысяч постоянных доноров. Звание «Почётный донор» получили около 12 тысяч человек.

Донорство — это важно, подчеркнул врио губернатора. «Это благое дело. Для многих людей — это продление жизни. И не только для тех, кто должен получить плановую или экстренную оперативную помощь, но и для тех, кто нуждается в переливаниях каждый месяц. Любой донор, который сдаёт кровь, действительно дарит жизнь», — считает Андрей Травников.

Для справки

Выездная бригада специалистов НКЦК начала активно работать с 2003 года. Тогда в её распоряжении были автомобиль «ГАЗель» и набор переносного оборудования для проведения донаций. Изначально донорские пункты разворачивали на базе центральных районных больниц, что позволило привлечь к участию в донорстве жителей сельских районов. За пятнадцать лет в районах области сформировались целые донорские династии.

Постепенно — с 2008 года — интерес к организации выездных дней донора начали проявлять предприятия, организации и учреждения разных форм собственности и сфер деятельности. В настоящее время идею корпоративного донорства разделяют 45 новосибирских компаний.

В 2010 году в распоряжение НКЦК поступил мобильный пункт заготовки крови. Он размещён на базе крупнотоннажного автомобиля, длина которого 22 метра. В полуприцепе — операционный зал с пятью донорскими креслами, регистратура, кабинет медицинского осмотра доноров, лаборатория. Мобильный комплекс оснащён современным медицинским оборудованием для забора крови и хранения сырья. В смену станция может принять до 100 человек, желающих сдать кровь.

Ежегодно с ранней весны до поздней осени комплекс совершает в среднем 25-30 выездов.