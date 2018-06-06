Дренаж в Бердске: Обвинение в бездействии власти после разрушения домов возмущают мэра

Мэр Бердска Евгений Шестернин возмущен словами жителя о том, что администрация города ничем не помогает ему после обрушения его дома из-за подтопления грунтовыми водами.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал вчера, 5 июня, о том, что Вячеслав Петров, собственник дома с провалившейся в подпол печкой, посчитал незначительной помощь администрации Бердска.

Евгений Шестернин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что считает недостойной позицию «сидеть сложа руки».

— До меня никто этой проблемой вообще не занимался. А проблема гигантская, в одночасье ее не решить. Мы 26 дыр понаделали, шурфов, чтоб понимать масштаб бедствия. В Новосибирской области 22 населенных пункта находится в похожей ситуации. Двадцать два! Бердчане думают, что они одни в такой ситуации. Там многоэтажные дома до первого этажа на грунтовых водах стоят. Но люди борются, что-то делают. А здесь что, «вынь да положь»? Я вообще поражаюсь… Я тоже жил в частном доме. Нам же никто не сделает, если мы сами не будем делать. Сам что сделал, как хозяин дома? Двери положил на балки?.. Ну, есть господа, у которых есть даже письменное уведомление о том, что они могут помощь получить, а им все мало. Все у них плохо… И есть другие, которые, наоборот, благодарят. Говорят спасибо за то, что помогли с жильем, и за насосы и так далее. Ну, видимо, разные люди. Одна и та же помощь оценивается по-разному, — высказал свою точку зрения Евгений Анатольевич.

Начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Наталья Скоромных сообщила о работе, которая проводится, в том числе, и с жителями дома № 55 по улице Толбухина.

— Мы к ним приходили, рассказывали про помощь, на которую они могут рассчитывать. Было письменное уведомление, что мы готовы оказать помощь, которая будет ему необходима для восстановления стены. Он отказывался. В пятницу, 1 июня, мы с Василием Васильевичем Пономаревым (начальник управления гражданской защиты — прим. ред) еще раз подъезжали к ним. Я сказала: «Вы трубите о том, что вам никто не помогает, но никакую помощь сами не просите». Он ответил «Ну, уж если вы хотите мне помочь, тогда дайте мне песок… ». И еще разные материалы, у меня отдельно записано. Эту информацию я передала в наше градостроительство, и Федор Васильевич (Каравайцев — прим. ред.) сейчас отрабатывает с застройщиками, кто может это предоставить… У меня есть повторное письменное уведомление с подписью замглавы Носова, о том, что в связи с обрушением части их дома администрацией принято решение о предоставлении помощи. Вот и их подпись стоит, что они уведомление получили, — отметила Наталья Юрьевна.

Грунтовые воды начали повышаться и доставлять неудобства бердчанам примерно с 2012 года. Предполагают, что это связано со строительством многоэтажек, фундамент которых изменил русло подземной реки. Активно горожане начали жаловаться на затопления огородов и дворов с 2015 года. Тогда Бердском руководил в качестве и. о. мэра искитимец Андрей Михайлов. Вероятно, разрешение на строительство домов без должной геологических изысканий давал либо его предшественник Илья Потапов, либо руководивший городом до 2010 года Александр Терепа.

Только Шестернину удалось взяться за реальное решение глобальной проблемы. Сначала он нашел деньги на проект осушения подтопляемой территории. Позже выделил 24 млн рублей на сооружение первой очереди дренажной системы. В конце мая 2018 года к отводу грунтовых вод приступила компания «Виогем» из Белгорода, выигравшая конкурс. На полное осушение «зоны риска» требуется порядка 80 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 июня, во время совещания в областном правительстве, Евгений Шестернин сумел убедить чиновников, которые выделили Бердску на дренаж еще 25 млн. Еще 30 млн пообещали дать из регионального бюджета в 2019 году. И тогда проблему подтопления подземными водами и разрушения частных домов удастся решить.