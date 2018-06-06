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Сбил фонарный столб неизвестный автомобиль в Бердске

За сутки на бердских дорогах произошло 4 ДТП. В двух случаях виновные скрылись. Сведений о пострадавших нет.

6.06.2018 Фото: Полка ДПС ГИБДД по НСО Нет комментариев

Сбил фонарный столб неизвестный автомобиль в Бердске

Опора уличного освещения рухнула под «натиском» машины

Во вторник, 5 июня, в Бердскуе произошло 4 ДТП, сообщили в группе пропаганды областного полка ДПС ГИБДД.

Около 10 утра неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Комсомольская у дома №21, совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота». Водитель с места ДТП скрылся.

Примерно в это же время неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по Бердску и вблизи ДНТ «Земляничка» (недалеко от бердского лесхоза) совершил наезд на препятствие — опора наружного освещения.

Около 14 часов дня водитель, управляя автомобилем «Мазда Титан», двигаясь по парковке задним ходом по улице Ленина у дома №6/1, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хонда».

В 17.00 водитель, управляя автомобилем «Тойота Дюна», двигаясь по улице Вокзальная у дома №2/4, произвёл столкновение с автомобилем «Фольксваген».
Сведений о пострадавших нет.


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