Сбил фонарный столб неизвестный автомобиль в Бердске

Во вторник, 5 июня, в Бердскуе произошло 4 ДТП, сообщили в группе пропаганды областного полка ДПС ГИБДД.

Около 10 утра неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Комсомольская у дома №21, совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота». Водитель с места ДТП скрылся.

Примерно в это же время неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по Бердску и вблизи ДНТ «Земляничка» (недалеко от бердского лесхоза) совершил наезд на препятствие — опора наружного освещения.

Около 14 часов дня водитель, управляя автомобилем «Мазда Титан», двигаясь по парковке задним ходом по улице Ленина у дома №6/1, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хонда».

В 17.00 водитель, управляя автомобилем «Тойота Дюна», двигаясь по улице Вокзальная у дома №2/4, произвёл столкновение с автомобилем «Фольксваген».

Сведений о пострадавших нет.