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Не смогли реанимировать пересаженные от главпочтамта елки в городском парке Бердска

Засохшие деревья уберут из парка после получения разрешения комиссии по вырубке и озеленению.

6.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Не смогли реанимировать пересаженные от главпочтамта елки в городском парке Бердска

Почти три года сотрудники парка ждали, что деревья вернутся к жизни, но этого не произошло

Погибли все ели, выкорчеванные при реконструкции ул. Ленина и пересаженные в городской парк культуры и отдыха в Бердске.

Напомним, в сентябре 2015 года большие ели возле центрального отделения почты выкорчевали и посадили недалеко от Пушкинского камня в городском парке. Уже тогда стоял вопрос, приживутся ли они. Со временем деревья стали засыхать.

В мае 2017 года руководитель Городского центра культуры и досуга Елена Исламова заявила, что пока деревья продолжат реанимировать. Будут поливать и подкармливать. Засохшие деревья не представляют опасности для посетителей парка. Стоят они крепко. К тому же дополнительно поддерживаются тросами.

Специалисты отметили, что период адаптации у елей три-четыре года. За это время растение может воскреснуть или погибнуть. Поэтому сотрудники городского парка каждое лето поливали и подкармливали сухие деревья. И на одном растении в прошлом году даже появилась маленькая зеленая веточка.

По словам директора городского парка Сергея Баранова, елки уберут с территории парка, как только комиссия по вырубке и озеленению даст окончательное заключение, что они погибли.

— Елки не смогли адаптироваться, их нужно убирать. Они погибли. В прошлом году одна елочка как-то пыталась выжить — была на ней одна зеленая веточка. В этом году я посмотрел и увидел, что у этого дерева отходит кора — явный признак того, что дерево погибло. Как только получим разрешение, то будем убирать деревья. Будем обращаться к лесхозу либо к предпринимателям, чтобы на их место посадить хотя бы двухметровые елочки, чтобы уголок парка не оставался пустым, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 июня Сергей Баранов.

В этом году в парке высадили новые деревца: 12 елей предоставил лесхоз и 12 саженцев лип принесла бердчанка. Липовую аллею заложили молодые семьи с детьми. В честь них она и будет называться — аллея молодых семей. Расположилась она рядом с аллеей педагогов.


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(1) Комментарий

  1. a.danilov

    глядя как их варварски выдирали, тут даже специалистом быть не обязательно, чтобы понять- что деревья тогда просто убивали. Зачем их в парк «садили» тогда так и не понял.

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