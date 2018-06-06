ЦБ: зарплаты бюджетников снижаются

Зарплаты работников бюджетной сферы, попадающих под действие майских указов 2012 года, в марте начали снижаться, сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте Центробанка.
«В марте номинальная заработная плата «указников» перешла к снижению, что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — отметили аналитики регулятора.
Тем не менее рост заработной платы в госсекторе и в дальнейшем, по всей вероятности, будет выше среднего по стране благодаря выполнению майских указов 2012 года и индексации зарплат остальным бюджетникам.
В целом заработная плата в России растет высокими темпами на фоне снижения уровня безработицы, говорится в документе.
В майских указах президента России — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил после вступления в должность главы государства в 2012 году, содержались параметры, на которые экономика должна выйти в течение его президентского срока. Среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100%, или 200% от средней заработной платы по региону, к 2017 году, напоминает РИА Новости. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был продлен до 2018 года.
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более того, мы уже переплачиваем за продукты :
Из-за продэмбарго потребители стали переплачивать за российские продукты в два раза больше.
Если в 2014 году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой российской продукции около 1935 рублей, то к 2016 году сумма переплаты выросла до 4120 рублей с человека. А общие потери потребителей выросли с 278,2 млрд руб. до 603,7 млрд руб.
Другие исследования показывают аналогичную тенденцию. Из-за продовольственного эмбарго по 13 товарным группам в 2013-2016 годах россияне потеряли больше 280 млрд руб., или по 2000 рублей с человека в год, а экономика — 31 млрд руб. К такому выводу пришла профессор РЭШ Наталья Волчкова.
Уже через несколько недель после введения ограничений на полках магазинов подорожали не только рыба, сыры, колбасы, но и не попавшие под санкции растительные масла и алкоголь.
http://classic.newsru.com/russia/05jun2018/agroprom.html
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Вы ничего не переплачиваете,вы оплачиваете становление ОТЕЧЕСТВЕННОГО товаропроизводителя,а вот бизнес переплачивает,зарплаты бюддетникам и чиновникам,коих развелось уже больше чем тараканов
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но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова мы с тобой
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