ЦБ: зарплаты бюджетников снижаются

Зарплаты работников бюджетной сферы, попадающих под действие майских указов 2012 года, в марте начали снижаться, сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте Центробанка.

«В марте номинальная заработная плата «указников» перешла к снижению, что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — отметили аналитики регулятора.

Тем не менее рост заработной платы в госсекторе и в дальнейшем, по всей вероятности, будет выше среднего по стране благодаря выполнению майских указов 2012 года и индексации зарплат остальным бюджетникам.

В целом заработная плата в России растет высокими темпами на фоне снижения уровня безработицы, говорится в документе.

В майских указах президента России — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил после вступления в должность главы государства в 2012 году, содержались параметры, на которые экономика должна выйти в течение его президентского срока. Среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100%, или 200% от средней заработной платы по региону, к 2017 году, напоминает РИА Новости. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был продлен до 2018 года.