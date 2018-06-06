Дружить с Россией против США предложили Европе немецкие СМИ

Немецкие СМИ заявили, что Европа не способна противостоять США в одиночку, поэтому ей необходимо объединиться с Россией и Китаем. Об этом в своей статье пишет журналист Руперт Штернат.

По его словам, США не изменят своего отношения к Европе в лучшую сторону в обозримом будущем, а если не дать Вашингтону отпор, то ситуация может только ухудшиться, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Suddeutsche Zeitung.

Также журналист уверен, что сейчас необходимо единство все стран, которые подписали Соглашение всеобъемлющего плана действий (СВПД). Если европейским политикам удастся его достичь, то остальные страны, такие как Индия, государства Азии и Южной Америки, присоединятся.

Штернат считает, что в долгосрочной перспективе сосуществование европейских народов возможно только при справедливом балансе интересов с Россией, что подразумевает и отмену санкций. В результате всех этих действий США придется изменить свою политику.

Иран и шесть международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и Евросоюза.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».