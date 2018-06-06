Забор Минобороны угрожает имуществу и здоровью жителей Бердска

Разрушенный забор вокруг заброшенной стройки в военном городке Бердска беспокоит горожан. В «Курьер. Среда. Бердск» местные жители прислали фотофакты опасного ограждения.
— Ограждение, если его можно так назвать, напротив жилых домов №4 и 6 на ул. Авиаторов очень опасно! Ветром его сносит, и дела нет до него никому, ведь кто-то же должен за этим долгостроем следить. Детям гулять опасно, да и на стоянках машины, когда забор «летает» и не известно куда «прилетит», — возмущена читательница, обратившаяся в редакцию.
Кроме того, жители военного городка отмечают, что повалившийся забор, как и сама стройка, портят вид их района, который больше походит на трущобы — просто некрасиво.
Дети не редко играют в недостроенных домах
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», забор (точнее то, что от него осталось) принадлежит Министерству обороны РФ, как и замороженная стройка за подобием ограды.
— Это объекты и территория Минобороны. Его недострой. Надо на него выходить, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор управления ЖКХ Владимир Захаров, отметив, что муниципалитет не останется в стороне и поставит в известность об опасном факте соответствующее ведомство.
По словам Захарова, сами бердчане тоже вправе напрямую обратиться в Минобороны, чтобы помочь местной власти быстрее достучаться до военных. Например, 7 июня во время прямой линии с президентом Путиным, сообщить о том, как Минобороны бросило стройку жилых домов, которая представляет реальную опасность.
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