Путин: санкциями не сдержать развитие России

Санкции не смогут сдержать развитие России или лишить ее суверенитета. Напротив, они принесут вред их инициаторам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в КНР. По его мнению, постепенно ограничения будут сниматься, а отношения РФ со странами Запада нормализуются, сообщает сайт Кремля.

«Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», — заявил Путин. «Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет, и, конечно, российский народ всегда выберет первое», — убежден президент.

«Никакого другого пути у нас нет, но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие», — пояснил он. «Я нисколько не сомневаюсь, что… ничего из этого не получится», — добавил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что от этой политики «теряют прежде всего те, кто ее инициирует». «Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют», — заявил президент.

Глава государства отметил, что «те, кто… пошли на поводу у Соединенных Штатов, сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять [ограничения] и в отношении этих стран». «Все это вместе постепенно — я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, — но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — заявил президент.

«В конечном итоге рассчитываю, что так или иначе у нас отношения нормализуются», — сказал Путин. «Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения [со странами Запада]», — заключил он.

Приоритеты для России

Путин добавил, что приоритетом его нового президентского срока является закрепление имиджа России как страны, строго следующей букве международного права.

«Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страны, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов», — сказал он.

Еще одним приоритетом президент назвал «дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности».

Путин отметил, что Россия большое значение придает сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика.

При этом главная цель и «российская мечта» Владимира Путина в стремлении сделать жизнь россиян как можно лучше.

«Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан», — признался он. Путин подчеркнул, что исходя из этого он думает о том, «как выстроить в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой».

Россия и Китай

Путин заявил, что у России и КНР «очень много того, что нас объединяет». «Ведь Китай и Россия — соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни», — напомнил российский лидер, подчеркнув, что это говорит о том, что у двух стран общие подходы к строительству собственных государств, в отношении к людям. Путин также считает, что «не случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние десятилетия такие отношения, которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже примера в мире». «Это отношения, которые построены действительно на учете интересов друг друга», — сделал особый акцент Путин, напомнив, что в 2001 году Москва и Пекин подписали Договор о дружбе и добрососедстве, который стал основой и фундаментом, на котором было выстроено «сегодняшнее здание наших отношений», которое «с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи, оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче».

Президент РФ также провел параллель между своей «российской мечтой» и тем, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин на последнем съезде партии. В обоих случаях речь шла о благосостоянии своего народа.