Урны для собачьих экскрементов установят в городском парке Бердска

Владельцы продолжают выгуливать собак в городском парке культуры и отдыха Бердска. А сотрудники горпарка продолжают их «воспитывать», взывая к совести.

— Процентов 90 бердчан, гуляющих с собаками в парке, убирают за своими питомцами. Стараются выгуливать их не в центре, а со стороны ул. Свердлова, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель горпарка Сергей Баранов.

По словам Сергея Баранова, он не оставляет своей идеи устроить в неосвоенной парковой зоне, за старыми аттракционами, площадку для дрессировки собак. В начале своей деятельности в должности руководителя горпарка Сергей Александрович хотел устроить в этом месте площадку для выгула четвероногих, но ее нельзя обустраивать в парке.

— Прежде чем людей наказывать или к чему-то призывать, нужно сделать шаг, чтобы им помочь. Чтобы они воспринимали критику не как запрет, а как рекомендации и помощь с нашей стороны. Мы хотим поставить урны, с нанесенными на них трафаретами собак, в горпарке вдоль улицы Свердлова. Чтобы в них выбрасывали отходы жизнедеятельности животных. Рядом установим лоток для мешков, — поделился планами Сергей Александрович.

Данную идею воплотят в жизнь уже этим летом. Городской парк будет за свой счет приобретать полиэтиленовые мешочки.

— Тем самым мы сподвигнем бердчан, выгуливающих собак, не перемещаться по всему парку, а гулять в определенном месте. Там, где есть урны и мешки для отходов. Будем приучать их к порядку, — отметил Баранов.