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Урны для собачьих экскрементов установят в городском парке Бердска

Рядом разместят лотки для мешков, которые парк будет покупать за свой счет. Так образом хотят приучить владельцев собак гулять в одном месте и убирать за своими питомцами.

6.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 5 коммент.

Урны для собачьих экскрементов установят в городском парке Бердска

Городской парк — любимое места для отдыха многих бердчан

Владельцы продолжают выгуливать собак в городском парке культуры и отдыха Бердска. А сотрудники горпарка продолжают их «воспитывать», взывая к совести.

— Процентов 90 бердчан, гуляющих с собаками в парке, убирают за своими питомцами. Стараются выгуливать их не в центре, а со стороны ул. Свердлова, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель горпарка Сергей Баранов.

По словам Сергея Баранова, он не оставляет своей идеи устроить в неосвоенной парковой зоне, за старыми аттракционами, площадку для дрессировки собак. В начале своей деятельности в должности руководителя горпарка Сергей Александрович хотел устроить в этом месте площадку для выгула четвероногих, но ее нельзя обустраивать в парке.

— Прежде чем людей наказывать или к чему-то призывать, нужно сделать шаг, чтобы им помочь. Чтобы они воспринимали критику не как запрет, а как рекомендации и помощь с нашей стороны. Мы хотим поставить урны, с нанесенными на них трафаретами собак, в горпарке вдоль улицы Свердлова. Чтобы в них выбрасывали отходы жизнедеятельности животных. Рядом установим лоток для мешков, — поделился планами Сергей Александрович.

Данную идею воплотят в жизнь уже этим летом. Городской парк будет за свой счет приобретать полиэтиленовые мешочки.

— Тем самым мы сподвигнем бердчан, выгуливающих собак, не перемещаться по всему парку, а гулять в определенном месте. Там, где есть урны и мешки для отходов. Будем приучать их к порядку, — отметил Баранов.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Идея нормальная, но пустая! Рад ошибиться, но собачники предпочитают чистые территории, а «общественный туалет» обходят стороной… 8)

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  2. Аноним

    А разве у нас парк не для людей? надоели эти собачники, пусть гуляют на площадке возле цума

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  3. 123

    Давно пора! =)

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  4. Вася

    А куда будете девать отходы? Их ведь нельзя выкинуть и увезти на свалку, нужно утилизировать, это не бесплатно.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. YYY

    Идея правильная. Хорошо бы ещё вдоль улицы Островского до ЦУМа поставить и около центральной аллеи под лиственницами или на углу напротив Ленты. Лично мы с собакой в парк не заходим, а делаем круг — вокруг. Бывает тратим за прогулку 3 мешка. Мне кажется, что надо чтобы на каждом выходе стояла такая урна т.к. не всегда можно угадать где приспичит.
    Можно обойтись четырьмя урнами: памятник, угол Свердлова- Островкого, ЦУМ , угол К.Маркса-Горького. Вдоль Свердлова можно поставить еще одну посередине. Мы пользуемся мешочками «Для завтраков» ;) 25х32 мм. Несколько десятков метров вполне можно пронести завязанный мешок в руке.

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