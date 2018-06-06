Травников: Дороги в Бердске хуже, чем в Оби

Врио губернатора Новосибирской области, отвечая 4 июня на вопросы журналистов, рассказал о впечатлениях от ямочного ремонта дорог в регионе.

По словам Травникова, количество техники в Новосибирске недостаточно для того, чтобы выполнить ямочный ремонт в короткие сроки. Он отметил, что городская администрация обращает внимание на эту ситуацию. Малые города, по мнению руководителя региона, в большей степени страдают от ям на дорогах.

«Мне понравились дороги в Оби, но опять же с оговоркой, что я не оценивал улицы частного сектора, там, конечно, ситуация тяжелая. Хуже дороги в Бердске. Если говорить о районных центрах, то там ситуация разная», — цитирует Андрея Травникова КС.