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Травников: Дороги в Бердске хуже, чем в Оби

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Травников: Дороги в Бердске хуже, чем в Оби

Глава Новосибирской области рассказал о впечатлениях от ямочного ремонта дорог в регионе.

6.06.2018 Фото: Nso.ru Один комментарий

Травников: Дороги в Бердске хуже, чем в Оби

Врио губернатора Травников обратил внимание на дороги

Врио губернатора Новосибирской области, отвечая 4 июня на вопросы журналистов, рассказал о впечатлениях от ямочного ремонта дорог в регионе.

По словам Травникова, количество техники в Новосибирске недостаточно для того, чтобы выполнить ямочный ремонт в короткие сроки. Он отметил, что городская администрация обращает внимание на эту ситуацию. Малые города, по мнению руководителя региона, в большей степени страдают от ям на дорогах.

«Мне понравились дороги в Оби, но опять же с оговоркой, что я не оценивал улицы частного сектора, там, конечно, ситуация тяжелая. Хуже дороги в Бердске. Если говорить о районных центрах, то там ситуация разная», — цитирует Андрея Травникова КС.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не хуже!!!!,а УЖАСНЫЕ!!!

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