Чрезвычайной признал ситуацию по разрушенным домам мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин держит ситуацию с разрушенными домами на контроле
Вчера, 5 июня, в мэрии Бердска прошло очередное заседание рабочей группы по подтоплениям жилых домов грунтовыми водами. Отвечая на вопрос Андрея Крюкова (его дом рухнул первым, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в присутствии других жителей рухнувших домов, мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил о действиях администрации по признанию чрезвычайной ситуации в районе подтопления.
— … Принято решение на уровне муниципалитета, что по данному району чрезвычайная ситуация… На основании этого решения мы предоставили вам маневренный фонд, — напомнил мэр.
Для выделения пострадавшим семьям жилья было необходимо, чтобы ситуацию по их домам признали чрезвычайной. Что и было сделано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— На своем уровне мы приняли решение по чрезвычайной ситуации в таких домах, как ваши… На основании выводов городской муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение о предоставлении вам жилья из маневренного фонда. То есть, основанием для предоставления вам маневренного фонда являлось то, что мы признали вашу ситуацию чрезвычайной. Что жить в этих домах далее стало невозможно, — подчеркнул мэр.
Кроме того, Евгений Шестернин рассказал о том, что в ближайшем будущем на заседании областной КЧС будет рассматриваться заявление о признании по всей зоне подтопления чрезвычайной ситуации.
— Наши документы приняли. В субботу, 9 июня, будут рассматривать на заседании наше заявление о том, что наша ситуация является чрезвычайной. Это то, что я вам обещал.
Сегодня с участием министра природных ресурсов и ЖКХ еще раз обсудили, показали масштабность этих вопросов. Мы будем присутствовать и докладывать на заседании областной комиссии, о ее решении будет известно сразу же. Жителям в подтопленном районе будет сообщено отдельно, — заявил глава города.
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Герой.
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За то стоят многоэтажки!!! Почему не привлекают к ответу того «клоуна ил группу клоунов» чьи подписи стоят на разрешении на строительства. Почему опять из нашего кармана «этот банкет».
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