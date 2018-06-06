Чрезвычайной признал ситуацию по разрушенным домам мэр Бердска

Вчера, 5 июня, в мэрии Бердска прошло очередное заседание рабочей группы по подтоплениям жилых домов грунтовыми водами. Отвечая на вопрос Андрея Крюкова (его дом рухнул первым, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в присутствии других жителей рухнувших домов, мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил о действиях администрации по признанию чрезвычайной ситуации в районе подтопления.

— … Принято решение на уровне муниципалитета, что по данному району чрезвычайная ситуация… На основании этого решения мы предоставили вам маневренный фонд, — напомнил мэр.

Для выделения пострадавшим семьям жилья было необходимо, чтобы ситуацию по их домам признали чрезвычайной. Что и было сделано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— На своем уровне мы приняли решение по чрезвычайной ситуации в таких домах, как ваши… На основании выводов городской муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение о предоставлении вам жилья из маневренного фонда. То есть, основанием для предоставления вам маневренного фонда являлось то, что мы признали вашу ситуацию чрезвычайной. Что жить в этих домах далее стало невозможно, — подчеркнул мэр.

Кроме того, Евгений Шестернин рассказал о том, что в ближайшем будущем на заседании областной КЧС будет рассматриваться заявление о признании по всей зоне подтопления чрезвычайной ситуации.

— Наши документы приняли. В субботу, 9 июня, будут рассматривать на заседании наше заявление о том, что наша ситуация является чрезвычайной. Это то, что я вам обещал.

Сегодня с участием министра природных ресурсов и ЖКХ еще раз обсудили, показали масштабность этих вопросов. Мы будем присутствовать и докладывать на заседании областной комиссии, о ее решении будет известно сразу же. Жителям в подтопленном районе будет сообщено отдельно, — заявил глава города.

Автор видео Слава Душин

