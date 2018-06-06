Выпускница разделась на ЕГЭ‍ в Татарстане

Старшеклассницу из Нижнекамска, снявшую с себя бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через металлорамку, не заставляли раздеваться, сообщили РИА Новости в мэрии Нижнекамска и министерстве образования и науки Татарстана.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в городской школе №10 ученица сняла нижнее белье из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду.

«Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер», — сказал представитель пресс-службы мэрии Нижнекамска.

Собеседник отметил, что в местное управление образования не поступало никаких обращений в связи с инцидентом.

Представитель мэрии добавил, что, если детектор сигнализирует о наличии металлических предметов, обычно ученика просят выложить на стол имеющиеся предметы и пройти повторно.

На эмоциях

Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова подтвердила, что инцидент имел место, однако не в том виде, в котором его преподносили соцсети.

«Когда металлорамка сработала несколько раз на этих девочек, их просили несколько раз вернуться и пройти еще раз. <…> Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», — рассказала Гречанникова.

Представитель министерства образования признала, что часть вины за инцидент лежит на организаторах. Члены государственной экзаменационной комиссии уже написали объяснительные, сказала она.

«Они не вмешались в данную ситуацию. Когда видели, что ребенок уже достаточно напряжен, реагирует болезненно, может быть, стоило просто девочку отвести отдельно и предложить просмотреть ее металлоискателем ручным, уже индивидуально с ней поработать. А девочка на таких эмоциях пошла и разделась. Конечно, это недопустимо», — заключила собеседница агентства.