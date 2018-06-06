Покорили Москву следж-хоккеисты из Бердска

Бердские следж-хоккеисты провели сборы в подмосковье
5 июня домой в Бердск после учебно-тренировочных сборов вернулись следж-хоккеисты и их родители. В десятидневных сборах на базе «Пересвет» в Московской области в подготовке к матчам участвовали Диана Зарубина и Александр Селезнев. В завершении сборов прошел матч между всеми участниками и показательная встреча команд «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Одинцово» (Москва), сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.
— С ребятишками работал сильнейших тренерский состав Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска. Это огромный прорыв для них и в физическом, и социальном плане, — делится впечатлениями куратор проекта «Хоккей без барьеров» в Бердске Лилия Богонникова.
Каждый день у ребят был расписан по минутам. Зарядка, тренировка на льду, занятия ОФП в тренажерном зале, активный досуг и культурная программа. В рамках сборов прошла встреча с заслуженным мастером спорта России по следж-хоккею, серебряным призером параолимпийских игр в Сочи Владимиром Каманцевым.
— Он — не человек, а суперчеловек, — говорит тренер бердчан Максим Андрюшин. — Несмотря ни на что он стал высококлассным спортсменом. С большой теплотой и заботой на равных общался со всеми участниками сборов. Наши дети остались в полном восторге.
Для Максима Андрюшина это был первый опыт работы в подобном формате. Молодой бердский тренер прекрасно себя зарекомендовал, работал в команде со всеми опытными наставниками и прошел отличную стажировку.
Сейчас решается вопрос организации тренировок бердчан в летний период. А кураторы нашей команды в середине июля вновь отправятся в подмосковный «Пересвет», где пройдут занятия в рамках международного лагеря по следж-хоккею. Представители Бердска хотят установить контакт с российскими и зарубежными командами и провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Предварительно свое участие в лагере подтвердили команды из Чехии, США, Японии и Канады.
Благодарим родителей бердчан, следж-хоккейную лигу и всех, кто не остался в стороне.
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А чего не пишите как детей-инвалидов и детей с ОВЗ выкидывают из секции.За простые замечание о том что тренировки не адаптированы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. .? Что занимаются то как раз дети не имеющих проблем с опорно-двигательным аппаратом..Хотя следж хоккей для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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