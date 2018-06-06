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Досрочный выход на пенсию уменьшит ее размер

Три варианта повышения пенсионного возраста рассматривает правительство РФ под руководством премьера Медведева. Обсуждают и механизм смягчения.

6.06.2018 Фото: Вы согласны на досрочную пенсию при таких условиях? 12 коммент.

Досрочный выход на пенсию уменьшит ее размер

Дмитрий Медведев предлагает увеличить пенсионный возраст

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросу повышения пенсионного возраста, сообщили  РБК два источника, близких к правительству. После отмены совещания в Кремле под руководством президента Владимира Путина (должно было состояться 30 мая) правительство вновь попробует согласовать новые возрастные границы выхода на пенсию.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала РБК, что повышение пенсионного возраста обсуждается на совещаниях у премьера «последние полгода минимум». «На прошлой неделе [совещание] было, на этой будет», — сказала Тимакова.

С основным докладом выступит министр труда и социальной защиты Максим Топилин, рассказали собеседники РБК. Минтруд предложит два варианта повышения пенсионного возраста. Первый сценарий, как и писал ранее РБК, предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Второй вариант — повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В Минтруде отказались от комментариев.

Подходы, предлагаемые Минтрудом, мягче варианта Минфина. Ведомство первого вице-премьера Антона Силуанова предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет, сообщали ранее источники РБК (в самом Минфине эти параметры не подтверждали). Представитель первого вице-премьера сообщил РБК, что в графике публичных мероприятий Силуанова на вторник совещания нет. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства, отказалась от комментариев.

На совещании у Медведева может быть поднят вопрос механизмов смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста, говорит собеседник РБК. Речь о будущей возможности уйти на пенсию досрочно (например, в 60 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого), но размер пенсии при этом будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода на пенсию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале мая заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» подготовит и внесет предложения по повышению пенсионного возраста в Госдуму. Премьер отметил, что действующие границы выхода на пенсию (55 для женщин, 60 для мужчин) были установлены, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, отметил глава кабмина.

Порог пенсионного возраста для мужчин (60 лет) был установлен в начале 1930-х годов, но это касалось отдельных категорий работников — госслужащих и занятых в сфере промышленности, указал РБК проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Только в 1964 году была создана общегосударственная пенсионная система, и именно в этот период были установлены пороги выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сказал Сафонов. По данным Росстата, в 1961–1962 годах ожидаемая продолжительность жизни составляла 68,8 года (для мужчин — 63,8 года, для женщин — 72,4 года). В 2017 году показатель достиг 72,7 года (для мужчин — 67,5, для женщин — 77,6).

Пенсионный возраст могут начать повышать уже с 2019 года, сообщали ранее источники РБК. В Госдуме ожидают, что внесение законопроекта может состояться в весеннюю сессию (она продлится до конца июля), рассказывал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что пенсионная реформа «не сиюминутная тема», но какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году.

Повышение пенсионного возраста будет обсуждаться в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК), сказал РБК на прошлой неделе глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. РТК — правительственный совещательный орган, образованный для регулирования социально-трудовых отношений. В РТК входят представители работодателей и профсоюзов, координирует работу правительственной комиссии ​социальный вице-премьер.

Идею повышения пенсионного возраста продвигал и Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который готовил экономическую программу к новому президентскому сроку Владимира Путина. ЦСР предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. А эксперты РАНХиГС оптимальным вариантом с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий называли повышение возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Темпы увеличения пенсионного возраста, по их мнению, не должны превышать трех—шести месяцев в год.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Голосовавшим за царька — приветик ;)

    Thumb up 19 Thumb down 5

    • Дима

      А им пофиг , сегодня с одним путиноидом разговаривал , так он готов отказаться от пенсии , говорит пусть будет как в Китае , короче — зомби 105 %)

      Thumb up 14 Thumb down 4

  2. Зима

    Ситуация постоянно ухудшается до абсурда.
    Ждем геев на передержку в каждую семью(((((((

    Thumb up 12 Thumb down 2

  3. Аноним

    Роскошный выбор: работаешь дольше и получаешь пенсионные копейки или работаешь меньше, зато получаешь меньше копеек! :-!

    Thumb up 12 Thumb down 1

  4. Старый

    То-есть предлагают побыть на пенсии в среднем для мужика 2,5 года. Спасибо, батюшка. 47 лет горбатится на государство, прикольно.

    Thumb up 15 Thumb down 1

  5. Аноним

    — Вы знаете новую формулу расчета пенсионного возраста?
    — Нет, а какая она?
    — Возраст Путина плюс один.
    — Да, а то как-то несолидно получится: пенсионер подрабатывает президентом. )

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. Аноним

    С одним путиноидом разговаривал ходит в кофте уже лет 20 в одной и той же, вся вытянулась и в дырочку и удивляется ой как Путин поднял страну.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  7. Поросёнок Пётр

    Самый лучший вариант для настоящего гражданина и патриота, умереть до наступления пенсионного возраста, тем самым, вы избавите любимое государство от ненужных расходов, дерзайте! ;)

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Наташа N.

      Возможно еще внести на рассмотрение закон в гос. думу об эвтаназии, может даже и добровольной?! Захоронение за счет государства!.. А?! По-моему тоже неплохой ход для экономии бюджета…

      Thumb up 3 Thumb down 0

  8. корунд

    А как же ВВП грил что при моём правлении этого не будет!Что опять бла бла бла…Что то там и про деревянный макинтош упомянул :(

    Thumb up 3 Thumb down 1

  9. Аноним

    Счастье! Я уже на пенсии! Н@ла систему)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Сейчас челноки и продавайки 90-х годов (которые ни копейки налогов не платили). на пенсию навострились.
    Моя бы воля — я бы им назначил пенсион..

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