Локоть просит Путина помочь расселить бараки и достроить метро в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину для прямой линии с главой государства, которая состоится 7 июня. Руководитель крупнейшего в стране муниципалитета задал Путину вопросы о возможности продления федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, а также о продолжении строительства новосибирского метрополитена.

В видеообращении, которое он разместил в своем фейсбуке, Анатолий Локоть подчеркнул, что для динамично развивающегося и растущего в своих масштабах Новосибирска решение проблемы ветхого и аварийного жилья имеет очень большое значение. В Новосибирске строят много нового жилья, но, к сожалению, есть и наследие в виде старых бараков послевоенной постройки, — обозначил остроту проблемы мэр сибирского мегаполиса.

«Количество ветхого и аварийного жилья с каждым годом прибывает. На сегодняшний день это более 200 домов. Мы занимаемся этим за счёт своих программ, но, к сожалению, наших ресурсов не хватает. Федеральная программа закончила своё действие в прошлом году. Нельзя ли всё-таки продлить действие 185-го федерального закона по расселению ветхого и аварийного жилья? Я знаю, что это проблема не только нашего города, но и многих областных центров, особенно сибирского региона», — обратился к президенту Путину мэр Локоть.

О своём намерении обратиться к президенту с таким вопросом Анатолий Локоть сообщил журналистам ещё 31 мая на еженедельной пресс-конференции, передают НН.

Мэр обратил внимание и на то обстоятельство, что помимо тех 200 домов, которые официально признаны ветхими и авариными и подлежат расселению, в Новосибирске есть дома, капитально ремонтировать которые нецелесообразно. И их намного больше.

Кроме того, Анатолий Локоть напомнил главе государства о том, что во время его последнего визита в Новосибирск в феврале этого года поднималась тема продолжения строительства в нашем городе метрополитена, который крайне важен для сибирской столицы. Однако последняя из станций была построена уже восемь лет назад. После стройка была фактически заморожена из-за отсутствия федеральной помощи. Локоть подчеркнул, что «всё остальное для строительства трёх станций и метродепо у нас имеется», и попросил президента оказать финансовую поддержку.

Видео НН