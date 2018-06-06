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Конкурс «Бердская красавица-2019»

Ждем от участниц две фотографии: одну в полный рост, вторую — портретный снимок. Итогом станет – большой календарь на 2019 год.

6.06.2018 16 коммент.

Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Кузнецова Алена

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ирина Кастрикина, 15 лет

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Беляцкая Ирина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Рощупкина Софья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Наталья Маташкова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Олька Новикова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Костюкова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Лаптева Маргарита

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Лигостаева Алина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Вишникина Алена

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Карькова Алёна

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Феляур Анастасия

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Филимонова Софья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Зинаида Рудакова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Алена Ильина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Лунёва

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Екатерина Эйрих


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Весь сюжет: Фотомарафоны

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(16) Комментариев

  1. Moris

    шёл 2017 год…

    Thumb up 14 Thumb down 2

    • a.danilov

      да уже лет 5-6 подряд так.
      В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
      После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
      Отсюда и название.

      Thumb up 2 Thumb down 9

  2. Аноним

    А почему только женщины?

    Thumb up 13 Thumb down 3

  3. Аноним

    Даёшь конкурс Бердский красавец!!!

    Thumb up 43 Thumb down 4

  4. Аноним

    Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  5. барабашка

    указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….

    Thumb up 12 Thumb down 3

    • a.danilov

      женщина в любом возрасте может быть блистательной.
      Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
      Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней =)

      Thumb up 11 Thumb down 7

      • Гость

        Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
        Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
        ;) %) *CRAZY*

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      согласна, тетенек надо отсортировывать

      Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Raven

    Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.

    Thumb up 22 Thumb down 1

  7. Гость

    Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш! =-O

    Thumb up 1 Thumb down 1

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