В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Пенсионерка, труженица тыла Тамара Зазулина живет в частном доме №47 по улице Водосточной в Бердске. Дом начал рассыпаться из-за постоянного подтопления грунтовыми водами. Он попал в «зону риска» вместе с другими 410 бердскими домами частного сектора, где уровень подземных вод настолько высок, что топит погреба и огороды.

Глава бердского отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных сегодня, 5 июня, побывала в доме 90-летней старушки по сигналу соседей. Сама пенсионерка сообщить о своей беде была не в состоянии.

Два раза в неделю Тамаре Васильевне помогает внучка — приезжает в гости.

Узнав, что перенесшая инсульт и частично парализованная женщина проживает одна, Наталья Скоромных предложила ей переехать в пансионат ветеранов труда им. Калинина, расположенный в Речкуновке — зеленой зоне Бердска.

Мотивировала она свое предложение тем, что в доме престарелых хорошее питание и уход за пациентами. Но самый главный довод в пользу переезда в пансионат — опасность постоянного нахождения в доме.

Если дом начнет разрушаться, Тамара Васильевна не сможет покинуть его самостоятельно. Старушка взяла документы на оформление, обещала подумать и посоветоваться с родственниками. Ее пугают «истории» о том, что постояльцев дома престарелых «бьют и убивают». Дескать, дети ей об этом рассказали.

-Это неправда… Так пусть тогда дети вас к себе заберут. Ведь здесь находиться опасно, — уговаривала Скоромных бабушку. — Вы обязательно посоветуйтесь. Пусть дочка или внучка к нам придут в соцзащиту и скажут.

Соседи тоже уговаривали Тамару Васильевну поселиться в доме престарелых, отмечая, что там медсестры, врачи, кормят, есть уход. И напомнили старушке, что дети не очень-то за ней рвутся ухаживать. И сама пенсионерка сетовала, что раз в месяц моется — полотенцем протрется, и все.

-А там и телевизор, и концерты, и людей много. И хоть сытой да помытой будете, — убеждал сосед.

Наталья Скоромных оставила Тамаре Зазулиной заявление, сообщив, что приедет снова после 12 июня.

-Здесь опасно находиться. Но даже если дом был бы крепким, все равно нельзя допускать такой ситуации, чтобы человек жил один без каких-либо условий — ни помыться, ни покушать, — аргументировала начальник отдела соцобслуживания.

Автор видео Слава Душин