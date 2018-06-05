В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска
90-летняя Тамара Зазулина живет одна в частном доме, который пришел в негодность из-за подтопления грунтовыми водами. У старушки парализована нога, и в случае опасности она не сможет эвакуироваться.(ВИДЕО)
Труженик тыла Тамара Зазулина живет в разрушающемся доме
Пенсионерка, труженица тыла Тамара Зазулина живет в частном доме №47 по улице Водосточной в Бердске. Дом начал рассыпаться из-за постоянного подтопления грунтовыми водами. Он попал в «зону риска» вместе с другими 410 бердскими домами частного сектора, где уровень подземных вод настолько высок, что топит погреба и огороды.
Глава бердского отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных сегодня, 5 июня, побывала в доме 90-летней старушки по сигналу соседей. Сама пенсионерка сообщить о своей беде была не в состоянии.
Арка окна начала разрушаться
Два раза в неделю Тамаре Васильевне помогает внучка — приезжает в гости.
Узнав, что перенесшая инсульт и частично парализованная женщина проживает одна, Наталья Скоромных предложила ей переехать в пансионат ветеранов труда им. Калинина, расположенный в Речкуновке — зеленой зоне Бердска.
Трещина в стене у окна — почти сквозная
Мотивировала она свое предложение тем, что в доме престарелых хорошее питание и уход за пациентами. Но самый главный довод в пользу переезда в пансионат — опасность постоянного нахождения в доме.
Стены в одной из комнат
Если дом начнет разрушаться, Тамара Васильевна не сможет покинуть его самостоятельно. Старушка взяла документы на оформление, обещала подумать и посоветоваться с родственниками. Ее пугают «истории» о том, что постояльцев дома престарелых «бьют и убивают». Дескать, дети ей об этом рассказали.
-Это неправда… Так пусть тогда дети вас к себе заберут. Ведь здесь находиться опасно, — уговаривала Скоромных бабушку. — Вы обязательно посоветуйтесь. Пусть дочка или внучка к нам придут в соцзащиту и скажут.
Соседи тоже уговаривали Тамару Васильевну поселиться в доме престарелых, отмечая, что там медсестры, врачи, кормят, есть уход. И напомнили старушке, что дети не очень-то за ней рвутся ухаживать. И сама пенсионерка сетовала, что раз в месяц моется — полотенцем протрется, и все.
-А там и телевизор, и концерты, и людей много. И хоть сытой да помытой будете, — убеждал сосед.
Горизонтальная трещина опоясывает дом почти по всему периметру
Наталья Скоромных оставила Тамаре Зазулиной заявление, сообщив, что приедет снова после 12 июня.
-Здесь опасно находиться. Но даже если дом был бы крепким, все равно нельзя допускать такой ситуации, чтобы человек жил один без каких-либо условий — ни помыться, ни покушать, — аргументировала начальник отдела соцобслуживания.
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А вы сами ио были в этом доме престарелых? Там страшно. Никто не за кем не смотрит. Люди прячут деньги боятся. Хуже зоны.
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А в случае если увезут в так называемый дом пристарелых , то просто умрет там от унижения и голода в вонючих матрасах .
Собаки в собачнике лучше живут .
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а что у бабушки есть варианты ???как я понимаю бабулечка родственникам не нужна,раз до сей поры живет одна и навещают ее 1 раз в неделю…дом престарелых единственный шанс выжить:готовят,стирают и убирают
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Мы с семьей отдыхали в Сосновке (Речкуновка) и ходили на станцию через территорию этого дома ветеранов. Жутковатое зрелище, скажу вам. Печально, что родственники не забирают старушку, но в этом доме ветеранов она просто не выживет от тоски. Лучше уж помереть в своем доме.
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У нас только помпезно на праздниках о ветеранах пекутся и рассказывают о величии государства. Вот оно — во всей красе! А дом отремонтировать помочь человеку? Пока он может сам за собой ухаживать никак? На это мощь и величие уже не распространяются?
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