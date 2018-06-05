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В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

90-летняя Тамара Зазулина живет одна в частном доме, который пришел в негодность из-за подтопления грунтовыми водами. У старушки парализована нога, и в случае опасности она не сможет эвакуироваться.(ВИДЕО)

5.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 5 коммент.

 

В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Труженик тыла Тамара Зазулина живет в разрушающемся доме

Пенсионерка, труженица тыла Тамара Зазулина живет в частном доме №47 по улице Водосточной в Бердске. Дом начал рассыпаться из-за постоянного подтопления грунтовыми водами. Он попал в «зону риска» вместе с другими 410 бердскими домами частного сектора, где уровень подземных вод настолько высок, что топит погреба и огороды.

Глава бердского отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных сегодня, 5 июня, побывала в доме 90-летней старушки по сигналу соседей. Сама пенсионерка сообщить о своей беде была не в состоянии.

В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Арка окна начала разрушаться

Два раза в неделю Тамаре Васильевне помогает внучка — приезжает в гости.

Узнав, что перенесшая инсульт и частично парализованная женщина проживает одна, Наталья Скоромных предложила ей переехать в пансионат ветеранов труда им. Калинина, расположенный в Речкуновке — зеленой зоне Бердска.

В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Трещина в стене у окна — почти сквозная

Мотивировала она свое предложение тем, что в доме престарелых хорошее питание и уход за пациентами. Но самый главный довод в пользу переезда в пансионат — опасность постоянного нахождения в доме.

В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Стены в одной из комнат

Если дом начнет разрушаться, Тамара Васильевна не сможет покинуть его самостоятельно. Старушка взяла документы на оформление, обещала подумать и посоветоваться с родственниками. Ее пугают «истории» о том, что постояльцев дома престарелых «бьют и убивают». Дескать, дети ей об этом рассказали.

-Это неправда… Так пусть тогда дети вас к себе заберут. Ведь здесь находиться опасно, — уговаривала Скоромных бабушку. — Вы обязательно посоветуйтесь. Пусть дочка или внучка к нам придут в соцзащиту и скажут.

Соседи тоже уговаривали Тамару Васильевну поселиться в доме престарелых, отмечая, что там медсестры, врачи, кормят, есть уход. И напомнили старушке, что дети не очень-то за ней рвутся ухаживать. И сама пенсионерка сетовала, что раз в месяц моется — полотенцем протрется, и все.

-А там и телевизор, и концерты, и людей много. И хоть сытой да помытой будете, — убеждал сосед.

В дом престарелых из разрушающегося жилья предложили переехать труженице тыла власти Бердска

Горизонтальная трещина опоясывает дом почти по всему периметру

Наталья Скоромных оставила Тамаре Зазулиной заявление, сообщив, что приедет снова после 12 июня.

-Здесь опасно находиться. Но даже если дом был бы крепким, все равно нельзя допускать такой ситуации, чтобы человек жил один без каких-либо условий — ни помыться, ни покушать, — аргументировала начальник отдела соцобслуживания.

Автор видео Слава Душин


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    А вы сами ио были в этом доме престарелых? Там страшно. Никто не за кем не смотрит. Люди прячут деньги боятся. Хуже зоны.

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  2. Аноним

    А в случае если увезут в так называемый дом пристарелых , то просто умрет там от унижения и голода в вонючих матрасах .
    Собаки в собачнике лучше живут .

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  3. Аноним

    а что у бабушки есть варианты ???как я понимаю бабулечка родственникам не нужна,раз до сей поры живет одна и навещают ее 1 раз в неделю…дом престарелых единственный шанс выжить:готовят,стирают и убирают

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    • Лёка

      Мы с семьей отдыхали в Сосновке (Речкуновка) и ходили на станцию через территорию этого дома ветеранов. Жутковатое зрелище, скажу вам. Печально, что родственники не забирают старушку, но в этом доме ветеранов она просто не выживет от тоски. Лучше уж помереть в своем доме.

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  4. Аноним

    У нас только помпезно на праздниках о ветеранах пекутся и рассказывают о величии государства. Вот оно — во всей красе! А дом отремонтировать помочь человеку? Пока он может сам за собой ухаживать никак? На это мощь и величие уже не распространяются?

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