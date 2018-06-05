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Более 3 млн рублей дадут на развитие малого и среднего бизнеса в Бердске

Финансирование получат предприниматели, не имеющие долгов по налогам и в бюджеты всех уровней.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Более 3 млн рублей дадут на развитие малого и среднего бизнеса в Бердске

Для финансовой поддержки предпринимателей местный бюджет выделил 700 тыс. рублей

Прием заявок на предоставление финансовой поддержки для среднего и малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере материального производства и бытового обслуживания, объявила мэрия Бердска.

Для финансовой поддержки среднего и малого бизнеса предусмотрена общая сумма 3 млн 378 тыс. 100 рублей, в том числе из местного бюджета 700 тыс. рублей, сообщила на совещании чиновников 4 июня начальник управления экономразвития Юлия Бадрина.

Заявки от предпринимателей принимают с 4 июня по 3 июля 2018 года.

Условия предоставления финансовой поддержки:

Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.

Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работника по итогам работы за последний отчетный год не ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный год (для СМиСП, действующих с момента государственной регистрации более трех лет, по состоянию на первое января года оказания финансовой поддержки, кроме поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта).

Принятие обязательств по обеспечению следующих показателей в год оказания финансовой поддержки по сравнению с предшествующим годом: сохранение количества рабочих мест или прирост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника (кроме поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта).


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(2) Комментариев

  1. Анна автоледи

    Нам деньги не нужны! Лучше бы со стороны власти были бы следующие меры по поддержке бизнеса.
    Не убирать парковки со стороны улиц, где расположены предприятия малого бизнеса.
    Быть более лояльными в части размещения наружной рекламы предприятий малого бизнеса.

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  2. Аноним

    А снимут налогов с этого бизнеса раз в десять больше. Заботушки наши!

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