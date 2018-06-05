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Адвокат Владимир Постанюк рассказал, чем грозят долги по кредиту

Согласно данным Банка России, за первый квартал текущего года общая кредитная задолженность россиян составила 12,530 трлн рублей.

5.06.2018 Нет комментариев

Адвокат Владимир Постанюк рассказал, чем грозят долги по кредиту

С начала года долги граждан перед финансовыми организациями выросли на 3,25%. В «Общероссийском народом фронте» (реализует проект «За права заемщиков») подсчитали, что каждая российская семья из трех человек должна банкам 221,8 тыс. рублей. Спрос растет на все виды кредитов, начиная от ипотеки и заканчивая дорогими микрокредитами.

Не всем россиянам под силу кредитное бремя. Так объем просроченной задолженности физических лиц в первом квартале составил 6,7% или 835,3 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительно сократилась с начала года. Но в некоторых регионах сохраняется и высокий уровень закредитованности, и показатели просроченной задолженности на уровне выше средней.

Адвокат Москва Владимир Постанюк напоминает, что последствия несвоевременной выплаты кредита всегда указываются в кредитном договоре. Как правило, это штрафы и пени. Например, некоторые банки начисляют повышенный процент по кредиту в дни просрочки. Кроме того, несвоевременное погашение долгов находит отражение в кредитной истории.

Если заемщик не платит несколько месяцев, то банк может обратиться к коллекторам, отмечает Постанюк, а также в суд с требованием о взыскании долга. По решению суда взысканием долгов за счет продажи имущества заемщика занимаются приставы.

Также стоит помнить, что задолженность перед финансовыми учреждениями в размере более 30 тыс. рублей, возникшая из-за уклонения от уплаты долга, грозит запретом на выезд из страны.


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