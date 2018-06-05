Адвокат Владимир Постанюк рассказал, чем грозят долги по кредиту

С начала года долги граждан перед финансовыми организациями выросли на 3,25%. В «Общероссийском народом фронте» (реализует проект «За права заемщиков») подсчитали, что каждая российская семья из трех человек должна банкам 221,8 тыс. рублей. Спрос растет на все виды кредитов, начиная от ипотеки и заканчивая дорогими микрокредитами.

Не всем россиянам под силу кредитное бремя. Так объем просроченной задолженности физических лиц в первом квартале составил 6,7% или 835,3 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительно сократилась с начала года. Но в некоторых регионах сохраняется и высокий уровень закредитованности, и показатели просроченной задолженности на уровне выше средней.

Адвокат Москва Владимир Постанюк напоминает, что последствия несвоевременной выплаты кредита всегда указываются в кредитном договоре. Как правило, это штрафы и пени. Например, некоторые банки начисляют повышенный процент по кредиту в дни просрочки. Кроме того, несвоевременное погашение долгов находит отражение в кредитной истории.

Если заемщик не платит несколько месяцев, то банк может обратиться к коллекторам, отмечает Постанюк, а также в суд с требованием о взыскании долга. По решению суда взысканием долгов за счет продажи имущества заемщика занимаются приставы.

Также стоит помнить, что задолженность перед финансовыми учреждениями в размере более 30 тыс. рублей, возникшая из-за уклонения от уплаты долга, грозит запретом на выезд из страны.